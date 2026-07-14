Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Grupo de Donantes para Palestina de la UE recauda 900 millones para la reconstrucción de Gaza

El Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea ha recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana de Gaza, según ha anunciado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el día que se celebra en Bruselas la segunda reunión de este foro, en la que participan 65 países.

"Conmovedor ver el éxito de nuestra segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina hoy, con 65 países e instituciones participantes. Hemos recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza", ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

De ese montante, 257 millones de euros corresponden a una aportación conjunta propuesta por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), según ha detallado la comisaria de Mediterráneo, Dubravka Suica, en una rueda de prensa posterior junto al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá.