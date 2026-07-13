Bruselas estudiará una propuesta para limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que su ejecutivo estudiará la posibilidad de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, después de recibir el informe de un comité de expertos en la materia que recomienda un acceso progresivo y supervisado.

"Las redes sociales no son un juguete", ha dicho Von der Leyen. Aunque la presidenta ha reconocido que en último término es responsabilidad de los padres determinar cuándo un menor tiene acceso a ciertos servicios, también considera que el peligro es real. "De la misma manera que no les damos las llaves del coche a nuestros hijos antes de que tengan el carnet, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal, debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", ha asegurado la presidenta.

Von der Leyen ha explicado que su Ejecutivo trabajará en una propuesta que presentará formalmente después del verano. Lo hará sobre la base de la recomendación de un grupo de expertos que aboga por un acceso progresivo a las redes sociales, basado en normas comunes en todo el bloque. Además, no solo se aplicará a las redes sociales sino a cualquier servicio online con contenido dañino, no apto para menores o adictivo.

Menores de 13 años

"Los copresidentes [del grupo de expertos] recomiendan un retraso armonizado a nivel de la UE en el uso de redes sociales para menores de 13 años", ha explicado la presidenta. Esto pasaría porque los más pequeños no tengan acceso a pantallas y los menores de 13 años lo hagan inicialmente "bajo la supervisión de padres, tutores o profesores, y con tiempo limitado".

A partir de los 13 años, el acceso debería ser "gradual", dependiendo de cada plataforma. En este sentido, Von der Leyen pone la responsabilidad en ellas. "En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad. Los fabricantes de automóviles deben garantizar la seguridad de sus vehículos. No esperamos que los niños diseñen sus propios cinturones de seguridad", ha dicho la presidenta.

Von der Leyen ha destacado la importancia de la ley de servicios digitales de la UE que regula el contenido online. En los últimos meses, la Comisión Europea ha abierto investigaciones tanto contra Tiktok como contra Meta, por el diseño adictivo de la primera, Instagram y Facebook, y su impacto negativo para el consumidor, y en particular, los niños.

Un airbag europeo

"Es evidente que necesitamos restricciones en las plataformas que se ajusten a la edad de los usuarios", ha dicho Von der Leyen. "La pregunta ya no es si los niños corren riesgos en internet, sino qué podemos hacer para que los niños tengan un comienzo más seguro en internet", ha asegurado la presidenta.

Aunque la alemana ha insistido en que la responsabilidad es de las plataformas, la UE puso en marcha el pasado mes de abril una aplicación para verificar la edad en internet. La app opera como un certificado digital que confirma la identidad —y, por ende, la edad— del usuario a la hora de acceder a cualquier servicio online.

Para ello, antes deberá validarse mediante un documento de identidad o pasaporte. Estará disponible para teléfonos móviles, ordenadores y tabletas. Además, su código será público para que otros países y terceros como plataformas de redes sociales puedan adoptarlo como propio.

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Cuestión de armonización

La propuesta de la Comisión llega después de meses de presiones por parte de un nutrido grupo de países que han puesto en marcha o han planteado sus propias restricciones. Países como Austria, Dinamarca, Grecia, Polonia, Eslovenia, Italia, Portugal, Alemania, Francia o España han anunciado restricciones al acceso a las redes sociales para adolescentes y niños. Las edades para restringir el acceso varían entre los 14 y los 16 años, algo por encima de la propuesta con la que trabaja la Comisión Europea.