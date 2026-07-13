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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin denuncia un muerto y tres heridos, entre ellos un menor, tras ataque con drones en la región de Samara
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra Moscú en la última jornada, según el alcalde
Ucrania lanzó cerca de 300 drones contra la capital rusa durante la última jornada, la mayoría de los cuales fueron neutralizados cerca de las fronteras de la región de Moscú y otros 45, cerca de la ciudad, según las autoridades rusas.
"Durante la última jornada en dirección a la región de Moscú fueron lanzados ceca de 300 drones", escribió en su canal de MAX el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
Macron reúne a 37 países para reforzar defensa de Ucrania y aumentar presión sobre Rusia
El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne este lunes en París a representantes de 37 países de la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia con vistas a favorecer un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz.
Fuentes del Elíseo señalaron que la defensa antiaérea constituye uno de los asuntos prioritarios para Ucrania y confirmaron la presentación en este marco de un proyecto específico europeo.
Rusia denuncia muerte de cuatro civiles en ciudad satélite de central nuclear de Zaporiyia
El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció hoy la muerte de cuatro civiles en Energodar, la ciudad satélite de la centra nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia desde 2022, tras ataques ucranianos y criticó a Occidente que pase por alto estos hechos.
"Apenas dos días después de nuestra reunión con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hemos tenido el día más sangriento en Energodar. Y no es una metáfora, es un hecho. Cuatro personas murieron, dos mujeres y dos hombres, y cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad", afirmó en un comunicado difundido por la agencia.
Un civil muerto y tres heridos en Bélgorod
Un civil ruso murió este domingo en Bélgorod tras explotar el automóvil en el que se trasladaba a consecuencia de una mina, y otros tres resultaron heridos durante este incidente y otros ataques ucranianos contra esta región fronteriza rusa, según informaron las autoridades locales. "Nuevos ataques del Ejército ucraniano. Murió un civil, otros tres resultaron heridos", señaló el servicio de prensa del Gobierno local en MAX, la red de mensajería rusa.
Muere un civil ruso
Un ciudadano ruso murió y otros tres resultaron heridos por el ataque con drones lanzado por Ucrania la pasada noche contra la refinería de Sizrán, en la región rusa de Samara, provocando un incendio en la instalación, según informaron las autoridades locales y los medios de prensa independientes rusos. "A consecuencia del ataque resultaron dañadas varias casas y edificios de vivienda, así como una empresa industrial", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Viacheslav Fedoríschev, sin puntualizar la infraestructura dañada.
Al menos cinco muertos en un ataque ruso en Sumi, Ucrania
Al menos cinco personas han muerto y 31 más han resultado heridas en un ataque de las fuerzas militares rusas sobre la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania, según las autoridades ucranianas. Entre los fallecidos hay tres hombres de 54, 66 y 58 años de edad y una niña de 13.
"Muy a nuestro pesar un hombre que estaba herido ha muerto en el hospital. El balance del ataque ruso con una bomba guiada sobre Sumi asciende a cinco" muertos, ha explicado el gobernador militar de Sumi, Oleg Hrigorov, en redes sociales. Cinco de los heridos están graves.
Dos muertos y tres heridos en ataque ruso con misiles a infraestructura civil en Odesa
Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con misiles contra una infraestructura civil en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, junto al mar Negro, según informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Kiper.
"Lamentablemente, dos personas han muerto. Otras tres han resultado heridas, dos de las cuales han sido hospitalizadas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", indicó en un mensaje en Telegram.
Cinco muertos y treinta heridos en un ataque ruso con bombas aéreas en Sumi
Al menos cinco personas murieron y otras treinta resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la cuidad de Sumi, en el nororeste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov.
"Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital. El número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Sumi ha ascendido a cinco", escribió en un balance actualizado en su cuenta de Telegram.
Los misiles balísticos rusos
El Ministerio de Defensa de Rusia destacó este sábado la eficacia de sus misiles balísticos, capaces de superar las defensas antiaéreas entregadas a Ucrania por sus aliados de la OTAN incluso en Kiev, la ciudad mejor defendida del país.
Ucrania alcanza otros 21 petroleros de la "flota fantasma" rusa
Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron el viernes por la noche en el mar de Azov otros 21 petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano. "Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania", recuerda el comunicado publicado en Telegram.
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