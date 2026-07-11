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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.118 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos

Labores de recuperación en el estado de La Guaira, Venezuela.

Labores de recuperación en el estado de La Guaira, Venezuela. / EP

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O. González / J. L. Escudero

Más de 4.115 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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