Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

Tras dos días de bombardeos e intercambios de ataques a gran escala entre Irán y Estados Unidos, sobre todo en la región alrededor del estrecho de Ormuz, la calma se ha restablecido en la zona, con el final —temporal— de las hostilidades. Washington no ha respondido este viernes a los ataques de Teherán durante este jueves: la República Islámica atacó con pocas horas de diferencia a Jordania, Qatar, Kuwait y Bahréin, en el mayor bombardeo iraní contra los países del Golfo desde el alto el fuego, conseguido a principios de abril.

Esa tregua, de hecho, está ahora completamente en aire, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase desde la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, de esta semana que en su opinión "el alto el fuego y el preacuerdo" están muertos.

"Ya no me apetece más hablar con ellos. Son basura. Están enfermos. Son violentos, sangrientos, y si tuviesen la bomba atómica la usarían. Hablaré con los negociadores, pero tratar con ellos es una pérdida de tiempo. Son unos mentirosos. Por lo que a mí respecta, (el alto el fuego) se ha acabado. Podemos seguir hablando, pero no paran de mentir. Son unos tramposos, están enfermos. Son mala gente", declaró Trump este miércoles.

Final del parón

La semana pasada, cuando EEUU e Irán celebraron su última reunión de equipos técnicos en Doha, Qatar —país mediador con Pakistán— aseguró que la siguiente ronda de negociaciones tendría lugar a principios de julio, una vez terminase la semana de procesiones fúnebres en Irán para enterrar al anterior líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Jameneí fue finalmente enterrado este jueves en su Mashhad natal, y las negociaciones deberían recomenzar, pero no hay nada claro: los ataques y respuestas de los últimos días —sumado a las palabras enormemente belicistas de tanto Trump como los iraníes, que reclaman la venganza contra el presidente estadounidense— han tensionado enormemente las charlas, cuyo futuro es totalmente incierto.

"Los líderes criminales de Estados Unidos y de todos los demás enemigos de la República Islámica deben saber que con el cobarde asesinato de nuestro líder divino nunca bajarán nuestra bandera de resistencia. Nuestro objetivo, que nunca olvidaremos, es y será vengar a nuestros mártires y castigar a los culpables", ha declarado este viernes el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Ahmad Vahidí.

Encima de la mesa

Los problemas no solo surgen por el intercambio de ataques en Ormuz y Oriente Medio. En las últimas negociaciones, Irán y EEUU anunciaron que las charlas apenas se centraron en el futuro de Ormuz y la aplicación del preacuerdo firmado ya hace tres semanas.

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Washington y Teherán se dieron entonces un plazo máximo de 60 días para llegar a un acuerdo de paz definitivo, que incluya también el programa nuclear persa. El reloj ha pasado ya 20 de esos 60 días, y los dos países no han ni empezado a discutir los dosieres atómicos, los más difíciles de cerrar. Si no hay acuerdo, la alternativa es volver a la guerra, empezada por EEUU e Israel el 28 de febrero, cuando los dos países asesinaron a Jameneí en un bombardeo contra el complejo presidencial de Teherán.