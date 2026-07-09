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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania ataca depósitos de petróleo
Ucrania atacó durante la pasada noche depósitos de petróleo en la región rusa de Tver, ubicada a orillas del río Volga, y en la región de Stávropol, en el Cáucaso, según informaron este jueves las autoridades locales. "La pasada noche en Tver se incendió uno de los depósitos de la empresa Tverskaya Neftebaza durante un ataque de drones", escribió en MAX el gobernador en funciones local, Vitali Koroliov.
Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos
Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que un ataque del Ejército ruso contra la ciudad de Odesa ha dejado cuatro muertos y seis heridos, en el marco de una nueva ola de ataques contra Ucrania.
"Lamentablemente, este ataque hostil cobró la vida de cuatro personas. Un dolor indescriptible. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Otras seis personas resultaron heridas", ha informado el gobernador de la provincia, Sergii Lisak, en un comunicado.
Previamente Lisak ha señalado que la ciudad estaba siendo atacada y que la infraestructura había resultado dañada.
Rusia prohíbe exportar diésel para mitigar impacto de ataques ucranianos a sus refinerías
El Gobierno ruso anunció este miércoles una prohibición de las exportaciones de diésel y el comienzo de importaciones de combustible para mitigar el impacto de los ataques ucranianos contra sus refinerías.
"Hoy se ha introducido una prohibición a las exportaciones de diésel, lo que permitirá aumentar su suministro al mercado interno", declaró el vice primer ministro, Alexandr Nóvak, en una reunión de los miembros del Gobierno con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Macron: Coalición de voluntarios abordará el lunes más medidas de apoyo militar a Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que la próxima reunión de la Coalición de Voluntarios, prevista para el 13 de julio en París, servirá para reforzar el apoyo militar a Ucrania con nuevas iniciativas en materia de defensa, seguridad e industria.
Macron explicó que el encuentro permitirá presentar nuevas capacidades militares y una mayor movilización de la industria europea en apoyo de Kiev, además de nuevas medidas para combatir la denominada "flota fantasma" utilizada por Rusia para eludir las sanciones internacionales.
Un muerto y seis heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con drones
Una persona murió este miércoles y otras seis resultaron heridas en la región rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, por un ataque de Kiev con drones, informaron las autoridades locales.
"El enemigo continúa su campaña de terror con drones contra la población civil de nuestra región (...) Lamentablemente, se ha producido una víctima mortal", escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev.
Rubio y Trump ven "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente estadounidense, Donald Trump, coincidieron este miércoles en que el incremento de ataques de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa puede acelerar el final de la guerra.
"Creo que es una de las dinámicas que han cambiado", dijo Rubio al inicio de la reunión de Trump y su equipo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que agregó que los rusos tienen dificultades para defender su espacio aéreo y señaló que espera que esto contribuya a "crear el espacio ahora para negociar el final de la guerra".
OTAN se compromete a apoyar con 70.000 millones a Ucrania este año y nivel similar en 2027
Los países de la OTAN se comprometieron este miércoles en la cumbre de Ankara a apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.
Así lo indicaron en una breve declaración aprobada durante la reunión en Ankara, en la que el respaldo aliado a Ucrania fue uno de los puntos en la agenda. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en el Foro de la Industria de la Defensa de la OTAN que copó la jornada del martes.
Trump se muestra abierto ante Zelenski a permitir a Ucrania fabricar Patriots
El presidente de EEUU, Donald Trump, se mostró este miércoles abierto ante su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a otorgar a Ucrania las licencias necesarias para fabricar por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot y munición para estos sistemas.
"Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva", dijo Trump, quien añadió después que muy pocos países serían capaces de producir sistemas Patriot y se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a hacerlo "muy rápido" si acaba obteniendo la licencia.
Despliegue de armas nucleares en el Báltico no aumentará la seguridad, alerta el Kremlin
El deseo de los países del Báltico, en particular Lituania, de emplazar armas nucleares en su territorio, no añadirá seguridad esta región, sino que por el contrario obligará a Rusia a tomar medidas para garantizar su propia seguridad, alertó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"A diferencia de lo que esperan estos países que toman estas decisiones, eso no incrementará su seguridad. Por el contrario, incrementará considerablemente el peligro para ellos ya que se tomarán medidas de respuesta en contra de ellos, para que podamos garantizar nuestros intereses", dijo en su rueda de prensa telefónica diaria.
Gazprom denuncia un ataque de Ucrania contra infraestructura del gasoducto Blue Stream
La compañía gasística rusa Gazprom ha denunciado este miércoles un ataque achacado a Ucrania contra la infraestructura del gasoducto Blue Stream, que lleva gas natural desde el país hacia Turquía, si bien ha recalcado que las labores de los equipos de respuesta han impedido afectaciones en el suministro.
Gazprom ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que el ataque fue perpetrado el torno a las 19.50 horas (hora local) del martes, antes de apuntar que varios drones impactaron contra una estación compresora que forma parte de la "cadena de suministro de gas a través del Blue Stream".
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