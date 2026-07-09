Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos

Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que un ataque del Ejército ruso contra la ciudad de Odesa ha dejado cuatro muertos y seis heridos, en el marco de una nueva ola de ataques contra Ucrania.

"Lamentablemente, este ataque hostil cobró la vida de cuatro personas. Un dolor indescriptible. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Otras seis personas resultaron heridas", ha informado el gobernador de la provincia, Sergii Lisak, en un comunicado.

Previamente Lisak ha señalado que la ciudad estaba siendo atacada y que la infraestructura había resultado dañada.