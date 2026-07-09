Tareas de rescate
Suben a 40 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
Redacción
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 40, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha actualizado en una entrevista en Tele5 los datos de afectados por la catástrofe que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño, lo que supone 4 fallecidos más respecto que el ultimo balance.
Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.
Fuente: El Periódico
- Un comisario cordobés de la Policía Nacional, José Luis Delgado, nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba
- Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
- El mercadillo del Sector Sur de Córdoba se traslada durante un año y a modo de prueba a las calles Huelva y Jaén
- El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario
- Rafael Ledesma, el maestro cordobés que ha ganado la lotería dos veces este año: 'No hay dos sin tres; el bueno va a ser este año
- Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
- Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal
- Eder García, fichaje para el centro del campo del Córdoba CF