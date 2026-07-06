Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Von der Leyen espera acordar en "días" la última ronda de sanciones contra Rusia tras el ataque a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión "seguirá aumentando la presión" sobre Rusia, tras el ataque "indiscriminado" que la pasada noche dejó al menos once muertos y cerca de 60 heridos en Kiev, al tiempo que ha confiado en el acuerdo para la nueva ronda de sanciones esté cerrado en los "próximos días".

"Seguiremos aumentando la presión hasta que Rusia ponga fin al derramamiento de sangre", ha afirmado Von der Leyen en un breve mensaje compartido en redes sociales, en reacción al ataque que el régimen de Vladimir Putin lanzó la noche del domingo "una vez más contra civiles, desde el aire de manera indiscriminada", contra la capital ucraniana.