Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OCU Zona militarFichajes Córdoba CFFuturos barriosMapa habitabilidad CórdobaTurismo CórdobaHelados CórdobaJuanma MorenoFestival de la GuitarraIncendio en PeñarroyaOla de calorVox-Blas InfanteHermanos Bonillo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei

Serán seis días de ceremonias en cinco localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán.

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents