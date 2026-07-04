Terremoto en Venezuela, en directo | Sube a 2.645 la cifra de fallecidos y a 12.666 la de heridos por el doble seísmo

Venezuela retomará las clases a partir del lunes en zonas no afectadas por los terremotos

Venezuela retomará las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos, informó este viernes el Ministerio de Educación.

Según un comunicado, las actividades escolares se reanudarán el lunes en "aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles", con el fin de "garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes".

La suspensión de clases en todo el país fue anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el mismo día del doble terremoto y luego extendida durante esta semana.