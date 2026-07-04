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Terremoto en Venezuela, en directo | Sube a 2.645 la cifra de fallecidos y a 12.666 la de heridos por el doble seísmo

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Lucía Feijoo Viera

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O. González / J. L. Escudero

Al menos 1.943 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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