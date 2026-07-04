Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania niega que la estratégica ciudad de Konstantinovka haya caído en manos de Rusia

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha desmentido este sábado el anuncio realizado hace 24 horas por el Kremlin sobre la conquista rusa de la estratégica ciudad de Konstantinovka, en la región de Donetsk, en el este ucraniano.

Frente a la declaración realizada el viernes por el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Kovalev, ha asegurado al diario 'Pravda' que sus fuerzas en la ciudad están resistiendo los envites de los efectivos rusos en los alrededores y de grupos de saboteadores en el interior de la urbe.

"Durante el 3 de julio, el enemigo llevó a cabo 11 operaciones de asalto, pero no obtuvo ningún éxito. En cambio, el enemigo, y no por primera vez, recurre a la difusión de desinformación y noticias falsas por parte de sus más altos funcionarios", ha manifestado el comandante.