Von der Leyen culpa a los países de la UE de no avanzar en las sanciones por los asentamientos de Cisjordania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este viernes de "inaceptable" la extensión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y culpó a los estados miembros de no avanzar en la propuesta de suspensión del acuerdo comercial con Israel. "En cuanto a los colonos de Cisjordania, compartimos el análisis de que la continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es totalmente inaceptable, y que la violencia empleada para lograr dicha expansión es abominable", dijo en una rueda de prensa junto con el primer ministro de Irlanda, Michéal Martin, cuyo país asumió esta semana la presidencia de turno de la UE.

Según Von der Leyen, dicha expansión "socava el futuro de la solución de dos Estados", considerada como "la única solución o vía viable para una paz duradera". La representante europea indicó que la situación "se está deteriorando claramente", motivo por el que la UE ha acordado "imponer sanciones a colonos israelíes extremistas y a miembros de Hamás". Y añadió que, en ese contexto, la Comisión presentará "pronto" un documento con diversas opciones.

Von der Leyen recordó que, "hace ya diez meses", la Comisión propuso "suspender las preferencias comerciales en el marco del acuerdo de asociación UE-Israel", una medida que "tendría un impacto económico significativo". Pero esa propuesta "sigue pendiente de votación por parte de los Estados miembros", que requieren una mayoría cualificada. "Así que la pelota está en el tejado de los Estados miembros", añadió.

También se refirió a la decisión el mes pasado de imponer sanciones a colonos israelíes extremistas, y que "muchos estados miembros han propuesto" sancionar al ministro israelí Itamar Ben Gvir, pero "hasta ahora no se ha logrado consenso". "Como ven, hay mucha actividad en curso, pero en el Consejo, en este momento, no se avanza hacia una solución ni hacia un acuerdo sobre cómo proceder", indicó.

España es uno de los países que lleva meses pidiendo en la Unión Europea votar sobre la posibilidad de suspender las ventajas comerciales a Israel recogidas en el acuerdo de asociación entre la UE y ese país, ante la situación de los derechos humanos en Palestina, y pide además una suspensión total.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario subrayó que la UE es el principal donante de ayuda a los palestinos. "Nadie hace más que nosotros. Desde el 23 de octubre, hemos destinado más de 2.700 millones de euros a ayuda humanitaria y apoyo presupuestario. Hemos organizado 85 vuelos puente de ayuda humanitaria y entregado más de 5.600 toneladas de suministros esenciales", dijo, y apuntó además al "problema del acceso" de la ayuda.

Fuente: El Periódico