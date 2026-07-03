Escalada Bélica
Los hutíes elevan la tensión y amenazan con golpear intereses vitales de Arabia Saudí
Los insurgentes acusan a Riad de intentar impedir el aterrizaje de un avión iraní en Saná y advierten de represalias contra aeropuertos e infraestructuras estratégicas saudíes
EFE
Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen amenazaron este viernes con atacar los "intereses vitales" de Arabia Saudí, incluidos sus aeropuertos, si la coalición militar liderada por ese país sigue imponiendo restricciones sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes, respaldados por Irán.
Según un comunicado del portavoz militar yemení, Yehya Sarea, esta amenaza se produce después de que cazas saudíes "intentaron impedir" hoy "sin éxito" que un avión civil iraní aterrice en el aeropuerto de Saná para trasladar a una delegación iraní para asistir a los actos fúnebres por el líder supremo de Irán Ali Jameneí.
"Advertimos al enemigo criminal saudí que no repita ningún intento de violar nuestro espacio aéreo ni de lanzar ninguna agresión contra nuestro país. Tales acciones recibirán una respuesta contundente dirigida contra sus aeropuertos e intereses vitales en tierra y mar", advirtió Sarea en la nota.
Fuente: El Periódico
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