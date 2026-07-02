Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Hoy llega a Madrid un vuelo desde Venezuela con 96 españoles, con lo que asciende a 312 los evacuados tras el terremoto

Un vuelo de Iberia procedente de Venezuela aterrizará hoy en Madrid con 96 españoles, 24 venezolanos y otros ciudadanos europeos, según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, se trata de 3 nacionales de Francia, uno de Países Bajos, 3 de Irlanda, 3 de Portugal y uno de Rumanía.

Con el vuelo de hoy, han sido evacuadas a España un total de 312 personas de las cuales 244 son españolas y 68 de otras doce nacionalidades.

Hoy también se ha actualizado la cifra de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha situado en 27, uno más que en la última actualización de cifras. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.