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Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos sube a 1.943 y los heridos superan los 10.570
Por el momento, 26 españoles han fallecido en la tragedia y 150 continúan desaparecidos
O. González / J. L. Escudero
Al menos 1.943 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Ayuda desde Japón
El Gobierno de Japón anunció este miércoles el despliegue de un equipo médico de ayuda humanitaria en casos de desastre tras los terremotos ocurridos hace casi una semana y que dejaron más de 1.900 muertos, mientras continúan las labores para encontrar supervivientes entre los escombros. El Ministerio de Exteriores japonés explicó en un comunicado que el equipo está compuesto por 42 miembros, entre los que se incluyen personal de la cartera ministerial diplomática y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), así como profesionales sanitarios.
26 fallecidos españoles
El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo. Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.
Argentina envía dos aviones adicionales a Venezuela con personal y ayuda humanitaria
Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda humanitaria a Venezuela, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos del pasado miércoles, y que se suman a un primer envío realizado el pasado viernes.
Los aviones, un Hércules C-130 y un Embraer ERJ-140, partieron de la base aérea militar de la localidad de El Palomar, en las afueras de Buenos Aires, rumbo al país caribeño. Entre el personal argentino que integra la delegación viajan equipos de búsqueda así como enfermeros y personal médico, según informaron a EFE fuentes oficiales.
Ascienden a 68 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos
El Gobierno de Portugal confirmó este martes que el número de sus ciudadanos fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 68, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 74 siguen desaparecidos.
Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que, de las 68 víctimas mortales, 59 también tenían nacionalidad venezolana. Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles pasado con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.
Sobrevivientes montan carpas afuera de los edificios de la Misión Vivienda de Chávez
Sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela han instalado carpas como refugio temporal a las afueras de sus edificios destruidos en La Guaira, que fueron construidos en la era del presidente fallecido Hugo Chávez como parte del programa social Misión Vivienda, creado en 2011.
"Con la voluntad de Dios, hay que tener fe, la fe mueve montañas y aquí estamos para contarla", expresó a EFE Janet Orta, una sobreviviente de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que destruyeron por completo su apartamento, situado en la planta baja, y que han dejado más de 1.900 muertos.
Cuba registra un sismo perceptible de magnitud 3,9 en la región oriental de Guantánamo
Un sismo de magnitud 3,9 fue percibido este martes en el municipio Imías y otras localidades de la provincia de Guantánamo, en el sureste de Cuba, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de la isla.
El movimiento telúrico -el octavo perceptible en lo que va de 2026- fue reportado a las 09:22 hora local (13:22 GMT) y ubicado a 41 kilómetros al sureste de Imías, un municipio costero y montañoso que es frecuentemente observado por su actividad sísmica, precisó el informe basado en los datos del Servicio Sismológico Nacional.
Sube a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por doble terremoto en Venezuela
La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.
El Gobierno de Venezuela informa sobre el rescate de más de 6.400 personas tras terremotos
Un total de 6.461 personas han sido rescatadas en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La ONU prevé asistir a 500.000 personas en refugios en Venezuela tras los terremotos
La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter. Hochstetter intervino en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU por videoconferencia desde La Guaira, la zona cero del desastre sísmico que ya acumula al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según datos del Gobierno venezolano.
La directora de la oficina en el país suramericano explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, han hecho un llamamiento inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que "no cubrirá la totalidad del desastre".
Continúan los intentos de rescatar supervivientes seis días después de sismos en Venezuela
"La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir", dijo hoy a EFE el militar español Alberto Vázquez, que forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26.
El militar español, que contó que su equipo ha rescatado a dos personas con vida desde que llegaron, explicó la importancia del silencio durante las labores de salvamento. "Es muy importante. Cualquier movimiento que haga la victima atrapada, arañar un poco, empujar la pared con un puño... lo vamos a escuchar", dijo Vázquez.
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