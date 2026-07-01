Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren dos personas en Ucrania en un ataque con dron de Rusia contra un minibús en Jersón

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra un minibús en la provincia ucraniana de Jersón (este), parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades locales.

El gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin, ha indicado que "los ocupantes rusos atacaron con un don un minibús en Jersón", antes de afirmar que el suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, "cuando el transporte público está más saturado".

"El operador del dron enemigo vio claramente que frente a él había transporte civil con gente realizando sus actividades cotidianas, pero este terrorista decidió atacar deliberadamente", ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales.