Nueva multa millonaria
Un tribunal condena a Google a indemnizar a varios medios franceses con más de 125 millones de euros
La justicia considera que el gigante tecnológico atentó contra las reglas de la competencia en la publicidad en línea
EFE
Google tendrá que indemnizar a varias empresas de medios francesas con 126 millones de euros en concepto de daños y perjuicios en un contencioso abierto por prácticas en la publicidad en línea que la justicia considera que atentan contra las reglas de la competencia. Varios de esos medios confirmaron este martes ese dictamen del Tribunal de Actividades Económicas de París, revelado inicialmente por el sitio especializado mind Media, por el que se atribuyen 61 millones de euros a Prisma Media, 26 millones al diario Le Figaro, 11,5 millones al grupo editor de los periódicos Les Echos y Le Parisien y 27,5 millones a la plataforma de vídeo Dailymotion. Esas cantidades, en cualquier caso, están muy por debajo de los 570 millones de euros que reclamaban al gigante estadounidense de internet los cuatro demandantes.
En una primera reacción a este revés judicial enviada a EFE, Google señaló que "no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal". Estas reclamaciones de daños y perjuicios se basan en interpretaciones erróneas del sector de la tecnología publicitaria (ad tech), el cual es una industria altamente competitiva y en rápida evolución". La compañía estadounidense no precisó si tiene intención de recurrir esta sentencia.
En un caso similar, el pasado mes de marzo Google ya había sido condenado a abonar una indemnización de 22,7 millones de euros al canal M6 por haber favorecido su propia plataforma de venta de publicidad en línea en la atribución de espacios publicitarios en detrimento de sus competidores. Entonces, la justicia francesa había basado su dictamen en una decisión de la Autoridad de la Competencia, que había sancionado a Google en junio de 2021 con 220 millones de euros, y en otra de la Comisión Europea, que le impuso una multa de 2.950 millones de euros el pasado mes de septiembre.
Fuente: El Periódico
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