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Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos y a 150 los desaparecidos en los seísmos que dejan ya 1.450 fallecidos
El Ministerio mantiene que 12 españoles permanecen bajo los escombros de edificios derrumbados
A. Romero / O. González / J. Quintana
Al menos 1.430 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Sigue la búsqueda de vida
Tras cuatro días de emergencia por los terremotos ocurridos en Venezuela, en La Guaira, el estado más afectado y vecino de Caracas, los rescatistas de Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania y Suiza continúan, según constató EFE, sacando cadáveres, pero también a personas con vida.
EEUU envía cientos de militares y equipos a Venezuela para apoyar labores tras terremotos
Estados Unidos reforzó este domingo su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos que sacudieron el país caribeño, con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones.
El Comando Sur de EE.UU. (Southcom, en inglés), informó en un comunicado que entre los efectivos desplegados figuran cerca de 100 integrantes de la fuerza aérea, especializados en gestión de aeródromos, para ayudar al Gobierno venezolano a ampliar de forma segura la llegada y salida de vuelos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea que sirve a Caracas, que sufrió fuertes daños tras los terremotos y está operando de manera parcial.
Machado asegura que "ha llegado el momento" de regresar a Venezuela tras los terremotos
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este domingo que "ha llegado el momento" de regresar a su país tras los terremotos del pasado miércoles, por lo que "muy pronto" estará con su pueblo.
"Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil", dijo la Premio Nobel de la Paz de 2025 desde el exilio, en una entrevista con la cadena Fox.
Venezuela informa del rescate de 33 personas con vida tras doble terremoto
El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira.
En una nota de Prensa Presidencial, la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, dijo que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de sobrevivientes, cuando ya se han cumplido cuatro días desde el terremoto.
Portugal eleva a 7 nacionales y 46 lusodescendientes los muertos por seísmos en Venezuela
El Gobierno de Portugal informó este domingo de que entre los fallecidos por los terremotos que asolaron Venezuela esta semana hay 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de ellos ocho menores.
Según una fuente del Ministerio portugués de Exteriores, 83 portugueses y lusodescendientes permanecen en paradero desconocido, de los cuales 46 son hombres y 37 son mujeres.
La esperanza por encontrar cuerpos con vida se desvanece tras 4 días de sismo en Venezuela
Chile busca acercamiento "de manera respetuosa" con Venezuela para mejorar las relaciones
El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, afirmó este domingo que ven una "oportunidad" para "aprovechar de manera respetuosa" de mejorar relaciones con Venezuela, tras el envío de ayuda al país caribeño debido a los terremotos ocurridos pasado el miércoles.
La autoridad, que regresó a Santiago el sábado, encabezó una misión en Venezuela donde presentó ante políticos y militares venezolanos al equipo USAR de Bomberos de Chile, especializado en rescate urbano ante desastres, para contribuir en la búsqueda de personas atrapadas en los derrumbes ocasionados por los seísmos.
774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, explicó que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole".
Asimismo, manifestó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.
Tambiéndijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.
Aumentan a 17 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
Los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela han dejado hasta el momento 17 españoles fallecidos, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores este domingo, casi el doble que la comunicada esta mañana.
Exteriores ha confirmado además que 150 españoles continúan desaparecidos, mientras que 12 permanecen localizados bajo los escombros, donde los equipos de rescate mantienen centrados sus esfuerzos.
Se elevan a 1.450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
La cifra de fallecidos se eleva a 1.450 tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte de Venezuela, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
"En el parte del día de hoy, debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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