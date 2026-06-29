La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica

La investigación sobre los llamados "safaris humanos" en Sarajevo —ricos extranjeros que habrían pagado para disparar y matar a civiles durante las guerras fratricidas de los noventa en la región— ha llegado finalmente a las puertas de la justicia europea. Tanto así que, según pudo confirmar EL PERIÓDICO, Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial penal con sede en La Haya, se reunirá este próximo lunes con la Fiscalía de Milán, la misma que abrió el primer procedimiento el año pasado.

Preguntado, el organismo no ha querido precisar el objetivo del encuentro e incluso ha adelantado que, con toda probabilidad, tampoco se informará de su contenido una vez haya ocurrido. Pero distintos medios italianos, entre ellos los diarios 'Corriere della Sera' e 'Il Giorno', aseguran que el principal objetivo sería coordinar una estrategia internacional para una investigación que ha dejado de ser exclusivamente italiana, después de la abertura de procedimientos en al menos otros tres países europeos.

Austria y Bélgica

El primero de estos países es Austria, donde se ha abierto una investigación con al menos un sospechoso ya identificado, mientras que en Bélgica también hay diligencias abiertas, así como en Bosnia-Herzegovina, donde, sin embargo, se desconocen de momento los avances.

En el caso italiano, además, la investigación, dirigida por los fiscales Paolo Gobbis y Marcello Viola, mantiene por el momento a cuatro italianos bajo sospecha de haber presuntamente cometido un delito de homicidio doloso. El primer investigado que se ha conocido ha sido un octogenario de Friuli (norte de Italia), antiguo camionero y obrero. Durante el registro de su domicilio en San Vito al Tagliamento, según la información publicada por la prensa italiana, los investigadores encontraron, entre otros objetos, un busto del dictador Benito Mussolini. Sin embargo, su defensa ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existe prueba alguna que lo vincule con los hechos.

Otro de los investigados es un empresario de Brianza (Lombardía) con una elevada capacidad económica que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría formado parte de un reducido círculo de aficionados a la caza —profesionales, directivos y empresarios "ricos y aburridos", según la descripción de Gavazzeni— que buscaban en la Bosnia en guerra una forma extrema de adrenalina. El empresario también ha optado por no responder y ha presentado un escrito en el que califica toda la investigación de "fantasías". Los otros dos investigados son un hombre de Piamonte y un cazador toscano.

Aficionados a la caza

La causa se abrió inicialmente a raíz de las denuncias presentadas por el escritor Ezio Gavazzeni, junto con los abogados Guido Salvini y Nicola Brigida. Durante años, Gavazzeni ha recopilado testimonios que apuntan a la existencia de ciudadanos que pagaban por disparar contra civiles durante la guerra de Bosnia, una práctica de la que durante décadas apenas existieron relatos periodísticos dispersos y que nunca llegó a despertar el interés de la justicia. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación también han filtrado que las pesquisas penden de un hilo, con dificultades para reunir pruebas suficientes que permitan solicitar la apertura de un juicio.

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La investigación italiana, además, ya no se limita a esos cuatro nombres. La Fiscalía ha tomado declaración en los últimos meses a numerosos testigos que aseguran haber conocido o escuchado relatos sobre estos viajes, mientras continúa contrastando documentos y testimonios procedentes de Bosnia e Italia. Por ello, buena parte del esfuerzo consiste ahora en verificar hechos ocurridos hace más de treinta años y encontrar elementos objetivos que permitan sostener una acusación por homicidio. Algo que aún no está nada claro.