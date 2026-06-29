Violencia en EEUU
Un muerto y un herido grave en un tiroteo en una 'fan zone' del Mundial 2026 en California
El suceso ocurrió en San Pedro Square donde grandes multitudes se reúnen para seguir los encuentros de la Copa del Mundo en pantallas gigantes
Redacción
Una persona murió y otra resultó gravemente herida el domingo en un tiroteo en un popular local de entretenimiento en San José, California, que alberga una 'fan zone' para la retransmisión de los partidos del Mundial 2026, según ha informado la policía estadounidense.
En el momento del incidente no se estaban retransmitiendo partidos de la Copa del Mundo y el único encuentro del día en el torneo, el Canadá vs Sudáfrica de dieciseisavos, ya había terminado.
"Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar de los hechos. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en peligro su vida", informó la policía de San José en una publicación en la plataforma de redes sociales X. "Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles aledañas permanecen cerradas en la zona", añade la nota.
El incidente tuvo lugar en San Pedro Square, uno de los lugares de la bahía de San Francisco donde se han reunido grandes multitudes para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes.
El Área de la Bahía ha albergado cinco partidos de la Copa del Mundo hasta el momento, siendo el próximo un encuentro eliminatorio este próximo miércoles entre Bosnia-Herzegovina y los coanfitriones, Estados Unidos. Y precisamente en Los Ángeles disputará la selección española su partido de dieciseisavos ante Austria el próximo jueves.
Fuente: El Periódico
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