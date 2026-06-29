Víctimas del seísmo
Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto
El grupo de 147 personas, procedentes de Miami, fue alojado temporalmente en un hotel en La Guaira que colapsó
Redacción
Un grupo de 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó al país el mismo 24 de junio, pocas horas antes de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, y la gran mayoría falleció tras el derrumbe del hotel donde las autoridades los habían alojado temporalmente en La Guaira.
En un vuelo procedente de Miami, los inmigrantes deportados por Estados Unidos regresaron a Venezuela y llegaron al país por el ahora destruido Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el mismo día en que ocurrieron los seísmos. Llegaron seis horas antes de que se desencadenara la tragedia que enluta a Venezuela, informa la agencia Ansa Latina.
Tras los trámites de llegada, el grupo —integrado por 120 hombres, 19 mujeres, cinco niños y dos niñas— fue trasladado bajo custodia estatal al Hotel Sanitario La Llanada, en la Guaira, en el sector La Llanada de Macuto, instalación administrada por la Fundación Misión Negra Hipólita, una entidad dependiente del Gobierno venezolano.
Horas después, los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de la estructura, como de otras tantas en La Guaira. Según testimonios de sobrevivientes difundidos por familiares, solo 12 personas lograron salir con vida de entre los escombros del citado establecimiento hotelero. "De los deportados, quedamos 12", relató uno de los sobrevivientes.
Fuente: El Periódico
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