En Directo
Minuto a minuto
Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a nueve los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.430 fallecidos
El Ministerio mantiene que 14 españoles permanecen bajo los escombros de edificios derrumbados
A. Romero / O. González / J. Quintana
Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Tres hospitales de campaña de Naciones Unidas
El coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informóa EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira. Rampolla explicó que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.
Igualmente, dijo que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de "refugios multiservicios" -con baños y comedores- para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremotos. Estos refugios, explicó Rampolla, estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos.
Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos
El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material humianitario, a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, tras el doble terremoto ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 100 ciudadanos españoles residentes en aquel país que han decidido regresar a casa. Se trata de personas residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales.
La maquinaria y los rescatistas llegan a la zona cero de los terremotos
Decenas de maquinas entraron este sábado a varias zonas de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos ocurridos el miércoles en Venezuela, para impulsar unas labores de rescate reforzadas por los rescatistas internacionales que han llegado al país desde el viernes.
En los sectores Caraballeda y Los Corales, en pleno epicentro de la devastación, las excavadoras se hicieron hoy presentes, mientras distintos helicópteros sobrevolaban esa zona, después de casi tres días de actividades de rescate muy precarias realizadas por voluntarios tras los terremotos de 7,2 y 7,5 que han dejado al menos unos 1.430 muertos.
Kallas llama a Delcy Rodríguez para transmitir "plena solidaridad de la UE" tras seísmos
La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, informó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le transmitió "la plena solidaridad de la UE" tras los fuertes seísmos que han azotado el país.
"He mantenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. He transmitido la plena solidaridad de la UE con el pueblo venezolano y nuestras más sinceras condolencias a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos", dijo esta mañana la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.
Suben a nueve los españoles fallecidos
El número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a nueve, según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores, que cifran ahora en 131 los desaparecidos y mantiene en 14 los localizados bajo los escombros.
Portugal confirma la muerte de siete nacionales y 41 lusodescendientes
El Gobierno de Portugal informó este sábado de que entre los fallecidos por los devastadores seísmos registrados esta semana en Venezuela hay siete personas con nacionalidad portuguesa y 41 lusodescendientes. Estos datos, dados a conocer por una fuente del Ministerio de Exteriores, reflejan que el número de lusodescendientes que han muerto a raíz de los temblores ha aumentado en siete personas respecto al último parte, también publicado hoy. Por otro lado, el número de portugueses y lusodescendientes que permanecen en paradero desconocido se ha reducido a 83, cuatro menos.
Equipos estadounidenses rescatan a un bebé
Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos pudieron sacar con vida a un bebé de los escombros de un edificio que se derrumbó en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles, informó este sábado la Embajada del país norteamericano. "Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", señaló la legación en una publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se ve a los rescatistas cargando al bebé que llora.
La UME rescata en Venezuela a otro superviviente de los terremotos
Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a un segundo superviviente de la catástrofe, en la misma zona en la que había salvado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el rescate se ha producido en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que es una de las más afectadas por estos terremotos.
Esa es la zona elegida por los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.
Balance de daños
Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Además, el PNUD estima que 1,7 millones de estructuras que se encontraban en las zonas afectadas.
Hasta 432 réplicas
Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado un total de 432 réplicas, de acuerdo al último balance del presidente del Legislativo venezolano.
Este sábado, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió la costa venezolana, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- La Universidad de Córdoba aprueba una oferta de empleo público con 320 plazas para 2026
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos foto-rojo en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
- Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba