Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a nueve los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.430 fallecidos

Tres hospitales de campaña de Naciones Unidas

El coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informóa EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira. Rampolla explicó que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

Igualmente, dijo que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de "refugios multiservicios" -con baños y comedores- para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremotos. Estos refugios, explicó Rampolla, estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos.