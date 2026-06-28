Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian ataques y dejan la tregua en el aire

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Fuente: El Periódico

El presidente de Líbano carga contra los ataques de Irán en el Golfo y dice que son un "sabotaje" a la paz El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró los nuevos ataques lanzados este domingo por Irán contra Kuwait y Baréin como un "sabotaje" a los intentos para lograr la paz, algo que su país también necesita en el contexto de la invasión israelí del territorio liibanés. En su cuenta oficial de X, el jefe del Estado dijo que "los ataques se enmarcan en el sabotaje de todos los esfuerzos e iniciativas regionales e internacionales destinados a detener la guerra y contener las tensiones". Según Aoun, eso "exige una acción urgente por parte de los patrocinadores del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la comunidad internacional para poner fin a estos ataques y evitar una mayor escalada en la región". Estas acciones, las cuales Aoun condenó, los tildó de "actos de escalada que constituyen una flagrante violación de la soberanía estatal", así como una amenaza para Oriente Próximo.

La UE condena ataques iraníes contra Baréin y pide que Irán cumpla con el acuerdo con EEUU La Unión Europea (UE) condenó la noche del sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y pidió a Irán que "cumpla plenamente" con el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra firmado la pasada semana con Estados Unidos. "La Unión Europea condena enérgicamente los últimos ataques con drones iraníes dirigidos contra Baréin. Expresamos nuestra plena solidaridad con Baréin", señaló un comunicado del portavoz del Servició Europeo de Acción Exterior (SEAE). El portavoz añadió que los ataques de Irán "son inaceptables e injustificados, y constituyen violaciones del Derecho internacional". Asimismo, instó al país a "que cese de inmediato sus ataques contra los Estados vecinos, a que cumpla plenamente el memorando de entendimiento firmado recientemente y a que aplique íntegramente la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Irán vuelve a acusar a EEUU de violar el acuerdo provisional de paz tras los nuevos ataques Irán acusó este domingo a Estados Unidos de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra, tras los nuevos bombardeos estadounidenses contra instalaciones en la costa sur iraní, y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión. "Estos ataques salvajes, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como una violación expresa de la primera cláusula del Memorando de Entendimiento para el fin de la guerra, demuestran que el régimen estadounidense no concede el menor valor ni credibilidad a sus compromisos", denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

Israel confirma la muerte de presuntos milicianos de Hizbulá en Líbano El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de varios presuntos milicianos de Hizbulá, sin especificar el número de víctimas, en el bombardeo ayer en Nabatieh, sur de Líbano, el primero desde la firma del acuerdo-marco en Washington para poner fin al conflicto. Según el comunicado castrense e información que dio a EFE una portavoz, las atacantes iban "armados con lanzagranadas" y se encontraban cerca de las tropas israelíes, que atacaron alrededor del mediodía del sábado destruyendo también "la estructura desde la que operaban". En otro ataque en la zona, dice el texto, el Ejército hizo añicos un lanzacohetes de Hizbulá, sin dar más detalles. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron "enemigo", en referencia a Israel, lanzó ayer un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur de Líbano.

Trump acusa de nuevo a Irán de violar el acuerdo y amenaza con intensificar los ataques El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar este sábado a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con sus ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejará de existir". En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como radares costeros iraníes, en respuesta a una nueva violación del cese de hostilidades. "Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito", escribió el mandatario. "Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", añadió.

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Baréin y Kuwait Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han confirmado este sábado que sus fuerzas aéreas han atacado posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial", la cual ha respondido horas después con ataques dirigidos contra las bases norteamericanas en Baréin y Kuwait. "Las fuerzas del CENTCOM lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas", han declarado en un comunicado en sus redes sociales. Las fuerzas militares de Estados Unidos han advertido que estas acciones son una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur, que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves, y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche.

El líder de Hizbulá considera "humillante" el acuerdo alcanzado por Israel y el Líbano El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, consideró este sábado como "una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía" el acuerdo marco firmado ayer, en Washington, entre Israel y el Líbano, al que pidió que rectifique de sus "errores" porque está "destruyendo" el país. Así lo indicó en un extenso comunicado el máximo responsable de la formación armada en sus primeras palabras tras la rúbrica de este pacto, alcanzado con mediación por Estados Unidos, en el que aseguró que este acuerdo "carece de toda validez".

Bruselas considera el acuerdo entre Israel y Líbano "fundamental" para la paz en la región La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este sábado el acuerdo marco de paz firmado el viernes en Washington entre el Líbano e Israel y consideró que es "un paso fundamental" para la paz en Oriente Medio. "Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Israel y el Líbano. Se trata de un paso fundamental para evitar la escalada del conflicto. Porque no puede haber paz en Oriente Medio mientras el Líbano esté en llamas", dijo la representante europea a través de redes sociales.

Israel ataca el sur del Líbano un día después de la firma del acuerdo de seguridad El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano para alcanzar una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países, según detalla el documento acordado. Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo a EFE que el objetivo era un presunto "terrorista" que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona de Nabatieh (donde Israel mantiene una ocupación militar).