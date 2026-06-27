Serbia
El presidente serbio Vučić anuncia que dimitirá "en semanas" y Serbia irá a elecciones anticipadas
El presidente serbio, en el poder desde hace casi 14 años, cede tras año y medio de protestas estudiantiles contra la corrupción, desatadas por el derrumbe de una marquesina en Novi Sad que mató a 16 personas
El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha anunciado este sábado que dimitirá "en semanas" y que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, según han informado medios locales. El anuncio ha llegado tras un año y medio de protestas continuadas contra su Gobierno y la corrupción que martiriza a Serbia, lideradas por el movimiento estudiantil.
"Seré presidente solo un par de semanas más, y luego dimitiré", ha dicho Vučić ante sus partidarios, en un mitin progubernamental en Belgrado. Con la decisión, Vučić adelantaría los comicios de un año puesto que su mandato expiraba a mediados de 2027. "Estos son mis últimos días como presidente", ha añadido, y ha agradecido a sus partidarios su apoyo en "las decisiones difíciles" que tuvo que tomar, según ha recogido el diario serbio Danas.
Con todo, de momento, Vučić no ha precisado ni la fecha exacta de su dimisión ni la de la disolución del Parlamento, condición previa para las legislativas anticipadas. En cambio, sí ha dicho que ayudará a que su partido, el Partido Progresista Serbio (SNS), gane tanto la presidencial como la legislativa, originalmente previstas también para 2027.
Anticipar su caída
En declaraciones a medios internacionales, algunos estudiantes consultados han tachado la decisión de pura estrategia. "Con la dimisión y las elecciones anticipadas, Vučić intenta anticiparse a su caída inevitable, por las protestas y porque el movimiento estudiantil tiene más apoyo que él", ha dicho a la agencia Reuters Savo Manojlović, líder del movimiento opositor estudiantil Pokret-Promena (Mover-Cambiar).
De hecho, manifestantes, oposición y organizaciones de derechos humanos sostienen que la tragedia de Novi Sad fue solo síntoma de un mal mayor: la mala gestión de las obras públicas y la corrupción. También acusan a Vučić y sus aliados de violencia contra opositores políticos, vínculos con el crimen organizado y asfixia de la libertad de prensa. El presidente y su entorno niegan todo. Por su parte, activistas del movimiento estudiantil y los partidos de oposición ya dijeron que quieren desafiar a Vučić y al SNS en las urnas.
Serbia es candidata a entrar en la Unión Europea, pero antes debe mejorar el Estado de derecho —incluidas las condiciones para elecciones libres y limpias—, erradicar la corrupción y el crimen organizado, y alinear su política exterior con la del bloque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- La Universidad de Córdoba aprueba una oferta de empleo público con 320 plazas para 2026
- Los lazos que unen a la plantilla del hospital Reina Sofía de Córdoba: sagas familiares y vocación marcan los 50 años de historia del centro
- Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
- Nuevo local de El Brillante en el centro de Córdoba: la panadería con el sello del mejor panadero del mundo y Solete Repsol
- Defensa ya tiene empresas para dirigir las obras de construcción de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos foto-rojo en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos
- La Policía detiene en Córdoba a un fugitivo de Barrio 18 buscado por el Gobierno de Bukele por homicidio y otros delitos