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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos diez heridos tras un ataque aéreo de Ucrania contra instalaciones militares rusas en la ciudad de Volgogrado

Militares ucranianos, tras llegar a su país después de un intercambio de prisioneros con Rusia.

Militares ucranianos, tras llegar a su país después de un intercambio de prisioneros con Rusia. / ANDREW KRAVCHENKO / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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