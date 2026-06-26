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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos
A. Romero / O. González
Al menos 188 personas han muerto y un millar han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Vuela a Venezuela un avión militar español con efectivos de emergencias y rescate
El Ministerio de Defensa del Gobierno de España informó esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos ya vuela hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid.
En un mensaje publicado en la red social X, el departamento precisó que el avión A330 transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. "El objetivo: ofrecer la experiencia que da el haber estado en escenarios similares", señaló el Ministerio. En el mismo avión viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112). Además, llevan cuatro perros de la Unidad Canina.
La aeronave despegó de la base de Torrejón (Madrid) y se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, según explicaron a EFE fuentes de Defensa.
México envía ayuda humanitaria y rescatistas
El Gobierno de México informó que este jueves envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional hacia Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en el país caribeño, que por el momento dejan 235 muertos y 4.300 heridos.
En un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores indicaron que por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y en solidaridad con Venezuela este día por la tarde partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria desde la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México.
Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos
Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.
"Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.
Delcy Rodríguez visita La Guaira
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles.
Ayuda desde Brasil
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que Brasil enviará a Venezuela un equipo de rescate integrado por 36 bomberos y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña, como ayuda para superar la tragedia causada por el terremoto que dejó al menos 188 muertos. El líder progresista brasileño dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales que esa ayuda fue definida en una conversación que tuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que trataron "la mejor forma de ofrecer apoyo al país vecino".
Una "devastación realmente aterradora"
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE este jueves que la situación en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.
Dos españoles muertos
Fuentes del Ministerio de Exteriores elevan a 80 el número de españoles no localizados tras los terremotos en Venezuela. También confirman que dos han perdido la vida en la tragedia.
Lula conversa con Delcy Rodríguez
El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que habló este jueves con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ofrecerle todo el apoyo necesario para superar la tragedia causada por el terremoto que ya deja un saldo de unos 188 muertos. "Convocamos a varios ministros para coordinar el envío de toda la ayuda necesaria: agua potable, bomberos, defensa civil, alimentos y medicamentos", dijo Lula en un evento en el que pidió solidaridad para el pueblo venezolano.
Los aeropuertos están operativos, menos el de Caracas
Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos tras los terremotos del miércoles, confirmó este jueves a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza. "Ya salió un nota indicando que todos los aeropuertos internacionales están operativos excepto Maiquetía", dijo De Loaiza a EFE, en referencia a un boletín del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) al que ella tuvo acceso pero que no se ha hecho público.
50 millones de dólares desde EEUU
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles. El Departamento de Estado detalló en un comunicado que 100 millones de dólares se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.
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