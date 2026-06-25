El doble terremoto de Venezuela, el más grave desde el seísmo de 1967 en Caracas

Los dos fuertes terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Venezuela son los más graves en el país desde el registrado en 1997 en el estado de Sucre, que causó 73 muertos y cientos de heridos. Treinta años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas uno de los peores seísmos en la historia de Venezuela, en el que murieron 245 personas, más de 2.000 sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

El 29 de julio de 1967, a las 5.27 hora local, se produjo un fuerte temblor en Bogotá, cuya intensidad produjo 10 muertos en diferentes zonas del país y cuantiosas pérdidas materiales. El subdirector del Instituto Geofísico de los Andes, José Rafael Goberna, estimó en 10 la magnitud del temblor en la escala de Mercalli, y el epicentro se localizó a 350 kilómetros al noroeste de Bogotá y a 200 kilómetros de profundidad, con una duración de 90 segundos. En Venezuela, este primer seísmo provocó dos muertos en San Cristóbal, capital del estado de Táchira.

Fue a las 8.05 hora local cuando Caracas fue sacudida por otro terremoto de 6,7 en la escala de Richter. El personal del Observatorio Cajigal no pudo precisar exactamente ni el epicentro ni la magnitud porque al sismógrafo pendular se le rompieron los flejes de las agujas y los equipos de células fotoeléctricas tuvieron también desperfectos. El director del observatorio, Ramiro José Pérez Luciani, estimó que el epicentro se halló en el mar Caribe, a 70 kilómetros de las costas, frente al Litoral Central. La expansión afectó violentamente durante unos 55 segundos a toda la zona norte de Caracas, extendiéndose por más de 20 kilómetros entre las poblaciones de Arrecifes y Naiguatá, que concentraron los mayores daños junto con los distritos caraqueños de Altamira y Palos Grandes.

Esta es la relación cronológica de otros terremotos en Venezuela en los últimos cien años:

17 de enero de 1929. Un terremoto de magnitud 6,9 que generó un tsunami destruyendo la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, y causa 800 fallecidos.

3 de agosto de 1950. Un seismo de magnitud 6,8 en El Tocuyo causa un centenar de muertos y destruye casi completamente esta población del estado de Lara, en el centro del país.

9 de julio de 1997. Un total de 73 muertos, alrededor de 500 heridos y 3.000 damnificados por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la costa este de Venezuela y afectó especialmente a las ciudad de Cumaná y a la población de Cariaco, en el estado de Sucre. Las lluvias torrenciales agravaron la situación provocada por el seismo.

En noviembre de 2015 se registraron dos terremotos en Mérida, en el noroeste del país, ambos de magnitud 5,1, que causaron un muerto cada uno.

En la última década se han producido otros seísmos en Venezuela, pero no causaron víctimas y la mayoría tampoco daños materiales importantes. El más intenso, registrado el 21 de agosto de 2018, se sintió en varios estados y provocó daños materiales en edificios de Caracas y del este del país.

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