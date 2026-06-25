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Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble / VÍDEO: TWITTER

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Un hombre baja por la escalera de un edificio dañado por el terremoto en Venezuela y muestra el estado ruinoso del interior del inmueble

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