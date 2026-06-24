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Estados Unidos

Trump dice que España es un "desastre" como socio de la OTAN

Donald Trump.

Donald Trump. / EP

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es un "desastre" como socio de la OTAN tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de bases en su territorio para la guerra contra Irán y aseguró también que Madrid no quiere "pagar nada" en materia de cuotas como miembro de la Alianza Atlántica.

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