Rutte aviva el choque entre Trump y Meloni al afirmar que Italia autorizó 500 vuelos militares a Irán

El Ministerio de Defensa de Italia desmintió este miércoles haber puesto sus bases a disposición de 500 aviones de Estados Unidos para participar en la ofensiva contra Irán, y calificó de "falaz" la reconstrucción de los hechos realizada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Resulta sorprendente que el secretario general de la OTAN, que no tiene nada que ver con la operación Furia Épica, ofrezca una reconstrucción que transmite un mensaje totalmente falaz al confundir el tipo de vuelos autorizados", explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La respuesta de Roma llega después de que Rutte afirmara en una entrevista en la televisión estadounidense Fox News que 500 aviones de EEUU utilizaron bases italianas durante la operación militar contra Irán.

El ministerio aseguró que Italia "siempre ha actuado respetando plenamente la Constitución, los tratados internacionales y las directrices parlamentarias", sin permitir bajo ningún concepto actividades ofensivas o "cinéticas" (de combate) ajenas a la normativa vigente.

Asimismo, reiteró que el Gobierno italiano ha cumplido de manera estricta con lo declarado ante el Parlamento por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, autorizando "exclusivamente actividades de carácter técnico y logístico, no cinéticas, en el marco de los procedimientos previstos en los acuerdos vigentes".

"Habría bastado con un análisis más detallado de la fuente para obtener una visión real de lo que ha ocurrido (y ocurre cada día): Italia autoriza exclusivamente los vuelos previstos en los tratados y que excluyen totalmente las actividades cinéticas", reza la nota de Defensa sobre las declaraciones de Rutte.

Y añaden: "En las ocasiones en que se ha planteado una solicitud que excedía este ámbito, como es sabido, Italia no ha concedido la autorización".

Italia ya denegó en marzo el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para vuelos de EEUU relacionados con el conflicto en Irán, al considerar que no se trataba de operaciones normales ni logísticas contempladas en los tratados.

Además, el gobierno de la primer a ministra italiana, Giorgia Meloni, ha insistido en que cualquier utilización de esas instalaciones se evalúa "caso por caso" y dentro de los acuerdos vigentes, subrayando que no autorizará operaciones que excedan el marco logístico o técnico sin una petición formal y una valoración política específica.

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Actualmente, Italia alberga a unos 12.600 soldados estadounidenses repartidos en las bases de Vicenza, Aviano, Nápoles y Sicilia.