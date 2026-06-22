Andy Burnham obtiene el apoyo del laborismo para suceder a Starmer como primer ministro del Reino Unido

Apenas unas horas después de la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, pocos dudan sobre quién será su sucesor. Andy Burnham ha confirmado este lunes su voluntad de convertirse en el nuevo líder laborista y todo apunta a que lo hará sin grandes impedimentos. El principal aspirante a disputarle el liderazgo del partido, el exministro de Sanidad Wes Streeting, ha confirmado que no presentará su candidatura en un proceso interno y se da por hecho que ningún otro miembro de la formación logrará el apoyo de al menos 81 diputados de su bancada (un 20% del total), el mínimo necesario para entrar en la disputa.

El apoyo a Burnham en sus filas es prácticamente unánime. El exalcalde de Mánchester ha tomado posesión de su escaño en la Cámara de los Comunes esta tarde, tras su victoria en las elecciones en la circunscripción de Makerfield la semana pasada, y posteriormente se ha dado un baño de masas con los diputados de su partido, quienes lo han recibido como si su nombramiento como nuevo líder fuese ya una realidad. A efectos prácticos, el nuevo diputado laborista tendrá que esperar al menos hasta mediados de julio para instalarse en Downing Street.

Starmer ha confirmado que el Comité Ejecutivo Nacional del partido (NEC, en sus siglas en inglés) abrirá el proceso para recibir candidaturas el próximo 9 de julio. Desde esa fecha y durante una semana, todos los aspirantes al cargo podrán presentarse, aunque por ahora el único que ha mostrado abiertamente su intención ha sido Burnham. “La decisión [de Starmer] marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable. Me ofreceré para formar parte de este proceso”, ha asegurado el nuevo diputado. “El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque constante en los temas que más importan, y eso es lo que obtendrá”.

Apoyo de Streeting

Poco después, Streeting ha publicado un comunicado en el que ha mostrado públicamente su apoyo a Burnham y ha descartado presentarse a las primarias. “Tras haber hablado largo y tendido con Andy estos últimos días, estoy convencido de que mis ideas tienen cabida bajo su liderazgo”, ha afirmado el exministro. “Podríamos pasar el verano exagerando pequeñas diferencias, o podemos arremangarnos y ayudarle a llevar a cabo el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan. Esa es la decisión que yo he tomado y espero que todos los demás también le apoyen”.

En caso de que ningún candidato alternativo dé un paso al frente, Burnham podría ser nombrado nuevo líder laborista y primer ministro el próximo 17 de julio. Mientras tanto, el nuevo diputado empezará a trabajar en el nuevo Gobierno, en el cual se prevén algunos cambios significativos. Muchos dan por hecho que la ministra de Economía, Rachel Reeves, saldrá del Ejecutivo y apuntan a la posibilidad de que el actual ministro de Energía y exlíder del partido, Ed Miliband, ocupe su puesto. Miliband, representante de la izquierda del partido, ha sido uno de los grandes partidarios de la llegada de Burnham a Downing Street y su nombre suena con fuerza, aunque su nombramiento al frente de Economía amenaza con provocar temor en los mercados y provocar una subida de los intereses de la deuda.

Futuro Gobierno

Más allá de quién forme el próximo equipo de Gobierno, la gran duda es si el sucesor de Starmer será capaz de implementar los cambios necesarios para recuperar la confianza de los votantes y frenar el ascenso de la ultraderecha. El hecho de no haber sido elegido en unas elecciones generales le obligará a cumplir con el programa electoral con el que su partido se presentó a los comicios de 2024, algo que limitará su capacidad de acción.

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La delicada situación económica, además, le dará poco margen de maniobra para ejecutar algunas de las tareas más urgentes, como el aumento de las inversiones en defensa, sin subir impuestos o aplicar recortes del gasto público. El nombramiento de Burnham como primer ministro se da ya por hecho, pero su tarea al frente del nuevo Gobierno no se presenta nada fácil.