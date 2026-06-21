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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Las cúpulas negociadoras de Irán y EEUU viajan a Suiza para su primer encuentro tras la firma del preacuerdo
El presidente estadounidense firmó el acuerdo de entendimiento con Teherán durante su vista a Versalles
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.
"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Las cúpulas negociadoras de Irán y EEUU viajan a Suiza para su primer encuentro tras la firma del preacuerdo
Estados Unidos e Irán han enviado a sus delegaciones negociadoras a Suiza para reunirse este domingo en Bürgenstock, Suiza, en el que supone el primer contacto de nivel tras la firma esta semana del preacuerdo para poner fin a la guerra y después de que Irán anunciara este sábado el cierre del estrecho de Ormuz ante los ataques israelíes en Líbano.
Egipto aborda con Arabia Saudí, Turquía y Pakistán la crisis en Oriente Medio de cara a la reunión en Suiza
El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, se reúne este domingo en El Cairo con sus homólogos de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía para coordinar posturas respecto a la situación en Oriente Medio de cara a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en el complejo de Bürgenstock, Suiza. Según un comunicado del ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty mantuvo sendas reuniones con los jefes de las diplomacias de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y Turca, Hakán Fidan, antes del encuentro cuadrilateral.
Vance viaja hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó este sábado hacia Suiza para participar en las primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo en el complejo de Bürgenstock.
"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar", declaró a los medios antes de tomar el avión a las 16:19 hora local (9:19 GMT).
Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "no habrá peajes" en el estrecho de Ormuz "durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo".
El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.
Netanyahu advierte de que reanudarán los ataques en Líbano en caso de agresión de Hezbolá
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado de que reanudarán los ataques en Líbano en el caso de que Hezbolá viole el acuerdo de alto el fuego y confirma así de forma indirecta las informaciones sobre una orden de Netanyahu para el cese de los ataques en Líbano publicada por medios israelíes.
Netanyahu "ha ordenado a las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- responder con fuerza a cualquier ataque de Hezbolá y actuar para eliminar las amenazas contra nuestras fuerzas", según un comunicado oficial de la oficina del primer ministro recogido por el diario 'The Times of Israel'.
Un muerto y once heridos en dos ataques israelíes con drones en Gaza
Una persona resultó muerta y otras once heridas en dos ataques israelíes con drones efectuados este sábado en otros tantos lugares de la Franja de Gaza, informaron fuentes sanitarias gazatíes.
Uno de los ataques, en el que falleció una persona y otras siete resultaron heridas, tuvo lugar en la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja), informaron a EFE fuentes médicas del Hospital Nasser.
Pakistán dice que las negociaciones técnincas entre Irán y EEUU comienzan mañana en Suiza
El Gobierno de Pakistán confirmó este sábado que las conversaciones a nivel técnico para negociar el acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán comenzarán el domingo en el complejo suizo de Bürgenstock.
"Como continuación a la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Bürgenstock, Suiza", confirmó en un comunicado el Ministerio de Exteriores paquistaní.
Según la nota oficial, en los debates participarán representantes de Estados Unidos e Irán, junto con mediadores de Pakistán y Catar.
Hizbulá acusa a Israel de violar hoy hasta en 180 ocasiones la tregua en el Líbano
El grupo chií libanés Hizbulá acusó a Israel de violar la tregua, en vigor desde ayer en el Líbano, hasta en 180 ocasiones durante la jornada de este sábado, lo que provocó una veintena de muertos, entre ellos un soldado libanés.
"El número de violaciones y ataques desde esta mañana asciende al menos a 180", dijo en un comunicado la oficina de prensa de la formación armada en su canal oficial de Telegram, y tildó de "mentiras" lo que Israel ha difundido sobre "las supuestas violaciones de Hizbulá, en un intento por justificar su continua agresión contra el Líbano y las masacres que comete contra civiles".
EEUU confirma el paso de 55 buques por Ormuz hasta el anuncio del cierre iraní
El Mando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) estadounidenses han informado este sábado de que un total de 55 buques mercantes han cruzado el estrecho de Ormuz durante la jornada, un dato publicado antes del anuncio del cierre de esta estratégica vía marítima por parte de Irán.
"El paso seguro por la vía marítima internacional sigue hoy intacto y 55 buques mercantes han pasado con gran cantidad de mercancías y más de 17 millones de barriles de petróleo para los mercados globales", ha indicado el CENTCOM en un comunicado oficial.
Los enviados de EEUU ya están en Suiza para la primera ronda de negociaciaciones con Irán
El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo, según declaró este sábado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a la cadena Fox.
"Jared y Steve llevan varias horas sobre el terreno, ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación", dijo Vance en una entrevista con la cadena estadounidense antes de que Irán anunciase que cierra el estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes en el Líbano.
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