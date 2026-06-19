Guerra en Oriente Próximo
Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego inmediato en el Líbano, según EEUU
Israel y la milicia libanesa de Hezbolá han acordado un alto el fuego que ha entrado en vigor a las 15.00 hora española, según ha anunciado una fuente oficial de EEUU a la agencia Reuters.
El alto el fuego llega después de una noche de intensos bombardeos cruzados en el Líbano que han matado al menos a 18 personas en el sur del país de los cedros y a 4 soldados israelíes.
Según la fuente citada por Reuters, en el acuerdo han medidado negociadores de EEUU y Qatar, con la ayuda de Irán. "Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha añadido.
Acuerdo con Irán en riesgo
La escalada de esta madrugada había puesto en riesgo el preacuerdo firmado por Estados Unidos e Irán. Uno de los puntos del memorandum de entendimiento, y línea roja de Teherán, era el alto el fuego en el Líbano y el respeto a la soberanía territorial de este pequeño país mediterráneo.
Se desconoce qué sucederá con las tropas israelíes que ocupan una extensa franja en el sur del Líbano. Hasta la fecha, el Gobierno de Binyamín Netanyahu se ha opuesto a una retirada.
Suscríbete para seguir leyendo
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Muere un hombre de 70 años de un infarto mientras subía hacia las Ermitas de Córdoba en pleno aviso amarillo
- Córdoba se prepara para un verano de obras: del estadio El Arcángel al nuevo mercado de Sagunto
- Adnane Ghailan, nuevo jugador del Córdoba CF
- Novedosa propuesta para las noches de verano en Córdoba: varios museos y monumentos abrirán sus puertas
- La gran pregunta de los olivareros cordobeses: ¿por qué el aceite italiano se vende más caro? 'Estamos equivocando el tiro
- Nuevos grados y másteres: la oferta universitaria de Córdoba crece el próximo curso
- Puente Genil invertirá 680.000 euros en una cubierta singular que transformará las pistas del polideportivo Francisco Manzano