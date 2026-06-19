Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia denuncia 14 ataques contra estación de transporte de planta nuclear de Zaporiyia

Las autoridades rusas denunciaron hoy 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear que ocupan en la región ucraniana de Zaporiyia.

Los responsables de controlar la planta afirmaron que entre la tarde del 18 de junio y la pasada noche al menos 14 drones atacaron el lugar sin dejar víctimas mortales ni heridos.