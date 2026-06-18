Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Bélgica prevé ofrecer su flota de F-16 a Ucrania

El ministro belga de Defensa, Theo Francken, anunció este jueves que Bélgica tiene previsto ofrecer siete aviones F-16 a Ucrania en 2026 y enviar el resto de cazas de ese modelo en los años posteriores, a la vez que el país lleva a cabo la transición para equiparse del F-35.

Este año el país transferirá siete F-16 a Ucrania por primera vez salvo imprevistos, y según la agencia Belga, cerca de veinte F-16 más en 2027 y 2028, así como el resto de la flota para 2030.