Guerra en Oriente Medio
Albares celebra que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre "una vía a la paz" en Oriente Medio que debe "garantizar la convivencia" entre Israel y Palestina
Sigue en directo la última hora de la guerra en Oriente Medio y el acuerdo de paz entre Washington y Teherán
El acuerdo de paz anunciado la pasada noche entre Estados Unidos e Irán satisface a España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado que Washington y Teherán hayan alcanzado un pacto para poner fin a la guerra que ha incendiado Oriente Medio, cuya firma se oficializará el viernes en Suiza.
"La firma del acuerdo es una buena noticia que debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de forma segura y sin ningún tipo de pago", ha afirmado el el titular de la diplomacia española durante su ponencia en el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona.
Albares ha asegurado que el pacto debe "abrir una vía a la paz y a la estabilidad en todo Oriente Medio", reforzar la negociación entre países y "garantizar que Israel y Palestina puedan convivir garantizándose mutuamente paz y seguridad". El multilateralismo y el respeto al derecho internacional, ha remarcado el ministro, deben volver a ser la norma en un escenario geopolítico que se ha visto tambaleado con el segundo mandato presidencial de Donald Trump.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- Los 24.643 mutualistas de Muface en Córdoba ya pueden retirar sus medicamentos con receta electrónica en cualquier farmacia de España
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- La cordobesa barriada de Las Palmeras reconoce a 18 jóvenes que han logrado graduarse en ESO
- Córdoba tendrá un hostel en Colón: Urbanismo concede licencia para la construcción de un alojamiento 'low cost'
- La campaña de abonados del Córdoba CF arranca con decenas de aficionados en El Arcángel
- Un total de 75 desempleados del Guadiato se formarán y trabajarán durante un año en cinco proyectos promovidos por la Junta
- Este es el pueblo de Córdoba que tiene el mejor kebab de España: su secreto está en la mayonesa de trufa y una mermelada muy original