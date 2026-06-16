Conmoción en Sao Paulo
El juez encarcela a los operarios que lanzaron sin cuerda a una mujer que hacía puenting en Brasil
La declaración de los inculpados refleja una desorganización total en la actividad a la hora de atar a la joven, que falleció por las graves heridas
Redacción
El juez ha ordenado el ingreso en prisión preventiva bajo la acusación de homicidio a los tres operarios a cargo de las actividades de puenting que el sábado acabaron en tragedia en el puente del Esqueleto, en la ciudad de Limeira, a 145 kilómetros de Sao Paulo, cuando de forma accidental lanzaron a una mujer al vacío sin cuerda. La joven, de 21 años, falleció a consecuencia de las graves heridas sufridas.
Fuentes judiciales explicaron que de la declaración de los acusados se desprende un episodio de completa desorganización donde no estaba claro quién debía encargarse de atar a la saltadora por la cintura.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, instructora en un gimnasio, pagó por saltar y llevar la cámara en la mano para grabar la experiencia. Un vídeo viralizado a las pocas horas mostraba cómo la joven fue lanzada con los brazos en cruz por los tres operarios ahora encarcelados.
La víctima cayó desde unos 40 metros y los servicios médicos movilizados solo pudieron constatar la parada cardiorrespiratória y el fallecimiento en el lugar antes del traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal.
El Ayuntamiento de Limeira ha anunciado que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por omisión. Limeira ha destacado que desde principios de 2025 había realizado gestiones administrativas ante las autoridades federales debido a las medidas de seguridad en el puente, sin éxito. La "tragedia" sábado "hacen insostenible la continuidad de esa omisión".
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