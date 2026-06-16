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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania y Moldavia inician formalmente las negociaciones de adhesión a la Unión Europea
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Putin fija el 20 de septiembre como fecha para las próximas elecciones legislativas en Rusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este martes un decreto fijando el 20 de septiembre como fecha definitiva para las próximas elecciones legislativas, en las que, por primera vez desde el inicio en febrero de 2022 de la invasión rusa de Ucrania, participaran electores de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.
"Se convocan las elecciones de diputados para la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia para la nueva legislatura el 20 de septiembre de 2026", recoge el decreto, que resalta que la decisión se fundamenta en el artículo 5 de una ley federal aprobada en febrero de 2014.
Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio en una refinería en Moscú
Un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania ha causado este martes un incendio en una refinería en la capital de Rusia, Moscú, según han confirmado las autoridades locales, un suceso que se salda sin víctimas y sobre el que por ahora no han trascendido detalles sobre daños materiales.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha manifestado a través de un mensaje en redes sociales que "uno de los drones ha dañado una instalación en la refinería de Moscú". "No hay víctimas. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar", ha subrayado, sin más información al respecto.
Las llamas han sido contenidas, según ha señalado la rama del Ministerio de Situaciones de Emergencia en Moscú, que ha agregado que "lo hay amenaza de que el fuego se propague", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. (Seguir leyendo)
Ucrania y Moldavia inician las negociaciones de adhesión a la UE
La Unión Europea ha dado luz verde formalmente este lunes a la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia tras la firma del acuerdo que certifica la apertura del primero de los seis grupos de capítulos, un proceso en el que tanto Kiev como Chisinau esperan avanzar lo suficiente como para abrir los otros cinco grupos restantes antes de que termine julio.
Durante la segunda reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia, celebradas este lunes Luxemburgo, ambos países ha abierto el primer grupo de capítulos, conocidos como 'fundamentales', y que versan sobre el Estado de derecho y derechos fundamentales, así como sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública y los criterios económicos.
Trump dice que Putin y Zelenski están "abiertos" a que haga "algo" para la paz en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que "tal vez" sea posible "hacer algo" para avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, están "abiertos a ello".
En un breve diálogo ante los medios antes de iniciar su encuentro bilateral como prolegómeno a la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, TRump desveló que mantuvo el domingo conversaciones con Putin y Zelenski.
Tres muertos en la región rusa de Briansk en un ataque ucraniano
Tres personas murieron este lunes en la región rusa de Briansk, en la frontera con Ucrania, en un ataque ucraniano con dron, informaron las autoridades locales.
"Los terroristas ucranianos llevaron a cabo un ataque con un dron de ala fija durante labores agrícolas (...). Tres operarios de maquinaria murieron en ese bárbaro ataque", escribió en redes sociales el gobernador local, Yegor Kovalchuk.
Esta mañana, las autoridades rusas informaron de otros tres muertos en la región de Tula, fronteriza con Moscú, por otro ataque ucraniano.
Fabricantes de drones y propagandistas entre nuevos afectados por sanciones de UE a Rusia
La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania que afectarán a 34 personas y 47 entidades, incluidos propagandistas y fabricantes de drones, así como personas a las que se considera responsables del envenenamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalni. La decisión, adoptada en un Consejo de ministros europeos de Exteriores, tiene por objetivo atacar los ingresos energéticos de Moscú, así como su complejo militar e industrial, la propaganda y las violaciones de los derechos humanos, dijo el Consejo en un comunicado. Paralelamente, la UE trabaja en el vigesimoprimer paquete de sanciones, que serán de mayor alcance, indicó el Consejo en un comunicado.
Rusia anuncia avances en el bastión de Kostiantínivka y evacuación ucraniana de Sloviansk
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes avances en el bastión de Kostiantínivka (Donetsk), donde los militares rusos habrían tomado otro centenar de edificios, y el comienzo de la evacuación ucraniana de Sloviansk, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbás. "En Kostiantínivka fueron liberados más de 100 edificios en 24 horas. El enemigo sufrió más de 100 bajas, tres vehículos blindados y 18 camionetas", señala el parte castrense. Según Defensa, los grupos de asalto de la agrupación militar Sur llevan a cabo "operaciones ofensivas activas" y continúan los combates con el enemigo en la parte suroeste de la ciudad, ubicada a unos 30 kilómetros de Kramatorsk, la mayor plaza fuerte del ejército ucraniano en Donetsk.
Zelenski eleva a 9 los muertos en el ataque ruso que destruyó parte de catedral en Kiev
Cuatro civiles han muerto en Kiev y cinco trabajadores de los servicios de emergencias han perdido la vida en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, como consecuencia del ataque masivo ruso de la pasada noche, en el que resultaron dañadas varias cúpulas de una de las catedrales históricas más importantes de la capital ucraniana, según dijo el presidente Volodímir Zelenski y pudo constatar EFE. Zelenski dio este balance en su cuenta de X poco antes de que empiece en la ciudad francesa de Évian la cumbre del G7, en la que el presidente ucraniano participará y tiene previsto reunirse de forma bilateral con los principales líderes europeos y con el presidente de EE.UU., Donald Trump. “Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que se reúnen ahora para su cumbre”, escribió Zelenski, que pidió más presión sobre Rusia y ayuda adicional a Ucrania en materia de defensa aérea y en especial en materia de misiles antibalísticos. De los 34 misiles balísticos lanzados por Rusia esta madrugada, Ucrania sólo pudo derribar 15.
Rusia aseguró haber lanzado un ataque masivo contra industria militar ucraniana
El Ministerio de Defensa ruso aseguró este lunes haber lanzado un ataque masivo contra objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev, Járkov y Dnipró. "En respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de precisión de largo alcance, así como con vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones de la industria de defensa" en Ucrania, comunicó el órgano castrense en su canal de Telegram. Añadió que los objetivos fueron golpeados en las regiones ucranianas de Kiev, Járkov y Dnipró, "además de aeródromos militares y centros de aprovisionamiento territorial". Esta mañana las autoridades ucranianas informaron de cuatro muertos y 23 heridos a causa de un ataque masivo con misiles y aparatos aéreos no tripulados contra varios distritos de la capital de Ucrania.
Mueren tres civiles en un ataque ucraniano contra una región rusa fronteriza con Moscú
Un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Tula, fronteriza con Moscú, se cobró la madrugada de este lunes la vida de tres civiles y dejó otros tres heridos. "Una zona residencial de Tula fue atacada por un dron anoche. Lamentablemente, tres personas fallecieron. Tres personas más, entre ellas un niño de un año, resultaron heridas", informó el gobernador regional, Dmitri Miliáyev en redes sociales. Miliáyev añadió que varias viviendas y locales sufrieron daños en cuatro aldeas de la región. Horas antes, las autoridades emitieron una alerta por peligro de misiles. Paralelamente, las autoridades de la región de Briansk comunicaron que las defensas antiaéreas derribaron 59 drones ucranianos en dicho territorio fronterizo con Ucrania. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó por su parte que interceptaron cuatro drones que se dirigían a atacar la capital rusa.
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