Muere Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los Derechos Humanos en Argentina

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, ha fallecido este domingo a los 95 años tras haber dedicado cerca de medio siglo de su vida a luchar en favor de la memoria, la verdad y la Justicia en Argentina con el objetivo de que "nunca más" vuelvan a repetirse los crímenes de la última dictadura militar del país (1976-1983).

"Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo", ha escrito la organización de la que era presidenta Almeida en un comunicado en el cual sus integrantes han mostrado su gratitud por el "compromiso, militancia y ternura" demostrado a lo largo de los años, así como por enseñarles que "amar es resistir" y que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

Nacida el 28 de junio de 1930 en Buenos Aires, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, más conocida como Taty Almeida, ejerció la profesión de maestra hasta que nacieron sus tres hijos. Desde entonces, se convirtió en ama de casa hasta que el 17 de junio de 1975 la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) secuestró a uno de ellos: Alejandro Almeida, quien entonces apenas tenía 20 años.

Pañuelos blancos

Consciente de que, pese a que había crecido en el seno de una familia en la que abundaban los militares, no conseguiría recuperar a su hijo buscando ayuda entre las fuerzas castrenses, Almeida supo de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo en 1979. Desde entonces no volvió a separarse de la lucha que unía a tantas mujeres que, cubriendo sus cabezas con pañuelos blancos, clamaban por la memoria, la verdad y la Justicia de sus hijos secuestrados durante la dictadura.

"Así como yo estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, Alejandro me parió", fue una de las frases que Almeida pronunció en una de sus múltiples intervenciones a lo largo de casi medio siglo de librar una lucha por encontrar a un hijo que, aún hoy, sigue estando desaparecido.

Prometiendo así cuidar de su memoria y de la de su hijo llevando su legado "a cada rincón", la organización ha prometido que cada vez que alce la voz por "los 30.000", cifra que los organismos de Derechos Humanos utilizan en su lucha por la memoria, la verdad y la Justicia en el país, también la harán "presente" a ella.

'Nunca más'

"Nos queda la responsabilidad de seguir contando la historia para que nunca vuelva a repetirse; de seguir gritando bien fuerte que 'Nunca Más'; de defender la memoria, la verdad y la Justicia como vos nos enseñaste", reza el comunicado aseverando que la recordarán "en cada 'Presentes, ahora y siempre', en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia".

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Por su parte, una de las primeras voces del espectro político en pronunciarse sobre la muerte de Almeida ha sido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien la ha reivindicado como una "luchadora incansable" que honró la vida, de acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales.