Guerra en Oriente Próximo
España saluda el acuerdo de paz entre EEUU e Irán y agradece el esfuerzo de los mediadores
El ministro Albares destaca que el "diálogo y la negociación" pueden resolver "asuntos pendientes", así como garantizar el alto el fuego, "también en Líbano"
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, saludó este lunes el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual permite la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
Albares, a través de su perfil de la red social X, también agradeció "los esfuerzos de los mediadores", al tiempo que aseguró que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".
El responsable de Exteriores también destacó que el "diálogo y la negociación" pueden resolver "asuntos pendientes", así como garantizar el alto el fuego, "también en Líbano".
Las declaraciones de Albares se produjeron después de que este domingo Estados Unidos e Irán anunciaran un pacto para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.
Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.
El pacto, que el presidente estadounidense, Donald Trump, había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, ha llegado tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.
- Codimar pone la primera piedra de su nueva sede junto a la A-318 en Puente Genil, que estará plenamente operativa en 2029
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
- Medicina y Enfermería, los grados más demandados en Córdoba en el primer día de inscripción universitaria en Andalucía
- El mapa de las multas por cámaras en Córdoba: Ronda de Isasa y Tejares concentran más de la mitad de las sanciones
- Investigadores cordobeses participan en la identificación de la construcción más antigua documentada en Villa Adriana
- Los bomberos de Córdoba salvan a tres personas atrapadas en un incendio en una vivienda en Arroyo del Moro
- Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF
- Cuatro equipos llegan a las finales por el ascenso para ser dos de los próximos rivales del Córdoba CF: horarios y cruces