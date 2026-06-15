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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes
Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo provisional de paz que se firmará el 19 de junio en Suiza
España saluda el pacto entre Washington y Teherán y agradece el esfuerzo de los mediadores
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, dispuestos a levantar las sanciones a Irán
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron este lunes dispuestos a levantar sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron "vital" que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral. (Seguir leyendo)
Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará este viernes
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio, minutos después de haber anunciado que Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo provisional en aras de poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.
"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.
España saluda el acuerdo de paz agradece el esfuerzo de mediadores
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, saludó este lunes el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual permite la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
Albares, a través de su perfil de la red social X, también agradeció "los esfuerzos de los mediadores", al tiempo que aseguró que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".
Subidas del 5 % en algunas bolsas de Asia tras el anuncio del acuerdo
Los principales mercados bursátiles de Asia iniciaron este lunes la jornada con subidas generalizadas -algunas por encima del 5 %- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.
Los parqués de Seúl, Tokio y Filipinas lideraron las subidas al registrar las tres un crecimiento por encima del 5 %.
Última hora
Trump anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
Última hora
Pakistán asegura que Estados Unidos e Irán ya han alcanzado un acuerdo. Lea aquí la noticia completa
Irán responderá a los ataques en Líbano
El Ejército iraní afirmó este domingo que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano, que están poniendo en peligro además la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington. “Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta”, dijo el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales.
3.783 muertos y casi 11.700 heridos en Líbano
Al menos 3.783 personas han muerto y 11.699 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano el pasado 2 de marzo, pese a los intentos de desescalada y un frágil alto el fuego que ha sido sistemáticamente violado, informaron este domingo las autoridades sanitarias libanesas. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública dijo en un escueto comunicado que "el balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 13 de junio es de 3.783 mártires y 11.699 heridos".
El ataque de Israel contra Beirut
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el ataque israelí de hoy contra Beirut, capital del Líbano, "no debería haber ocurrido", sobre todo en el día en el que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz. "El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz", escribió el mandatario en su red Truth Social.
Trump, "convencido" de que el acuerdo se cerrará hoy
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este domingo que el presidente Donald Trump está "convencido" de que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará hoy. "El presidente tiene toda la intención de que (el acuerdo) se produzca. Dejaré los detalles concretos y el calendario a la Casa Blanca", apuntó Waltz en una entrevista en el programa 'This Week' de ABC News.
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