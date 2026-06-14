Irán insiste en que aún no ha tomado una "decisión final" sobre el acuerdo con EEUU

Donald Trump está empeñado en que este domingo, día de su 80 cumpleaños, se firme el acuerdo preliminar entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Así lo anunció la víspera en su red Truth Social después de que Pakistán, mediador entre los dos países, asegurara que el documento se rubricaría en 24 horas. Sin embargo, Teherán sigue mostrando reticencias y ha avisado de que aún no ha tomado una "decisión final".

"La República Islámica aún no ha tomado ni anunciado su decisión final respecto al protocolo de acuerdo propuesto durante las negociaciones", ha apuntado este domingo la agencia de prensa iraní Fars, citando a "una fuente bien informada cercana al equipo negociador" del país persa. "Las autoridades competentes están examinando cuidadosamente las dimensiones políticas, legales y técnicas del asunto", ha añadido Fars, próxima a la Guardia Revolucionaria.

Si bien es cierto que por primera vez el régimen admite que podría haber un acuerdo --el viernes, el ministro de Exteriores, Abbás Araghchi, aseguró que se está "más cerca que nunca" de él--, dirigentes del ala dura estaría oponiendo resistencia pues, según la agencia France Presse, consideran que el protocolo no responde a los intereses de Irán y le privaría de su capacidad de presión sobre el estrecho de Ormuz.

La agencia Fars informó este sábado de una protesta frente a la oficina del ministro de Exteriores en Mashhad, la segunda ciudad de Irán, coreando lemas contra Araghchi. Además, dos miembros del Parlamento criticaron en sendas intervenciones un potencial acuerdo y cargaron contra el jefe de la diplomacia.

Uno de los puntos del memorandum de entendimiento filtrados por la Administración de EEUU y subrayado por Trump en su último mensaje decreta la apertura total del estratégico paso marítimo, por el que antes de su bloqueo transitaba el 20% de la producción mundial de crudo y gas.

Cautela de Teherán

El principal motivo de la resistencia o cautela de Teherán es la experiencia acumulada en sus relaciones con Washington, según ha explicado Abas Aslani, investigador principal del Center for Middle East Strategic Studies, a Al Jazeera. Estados Unidos ha atacado a Irán dos veces en un año mientras estaban en medio de negociaciones: en junio del año pasado, cuando inició la guerra de 12 días, y en el actual conflicto. Además, Aslani ha recordado que la situación interna en Irán también influye en las conversaciones después de "los asesinatos de altos mandos y una guerra, lo que ha complicado la comunicación y significa que se necesita más tiempo del que sería necesario".

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En este contexto, una delegación de Qatar, otro de los países que está participando en los esfuezos de mediación, ha llegado este domingo a Teherán para "examinar los últimos avances relacionados con el proceso diplomático", según Tasnim, otra agencia de noticias iraní. Qatar estaría coordinado con Estados Unidos "para ayudar a facilitar la finalización del acuerdo", ha asegurado una fuente oficial con conocimiento de la situación.