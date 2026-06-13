Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia denuncia un muerto en un ataque ucraniano contra una terminal del puerto de Temryuk

Las autoridades rusas han denunciado que los restos de un dron ucraniano interceptado sobre el puerto de Temryuk, en el sur del país, han matado a una persona y herido a otras tres.

Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, ha confirmado en Telegram el balance provisional de víctimas así como un incendio en la zona.

El sistema de información de incendios de la NASA detectó dos incendios en la península de Taman, donde se ubica una importante terminal de transbordo de productos petrolíferos, que luego se transportan a través del Mar Negro.