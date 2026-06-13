García-Berdoy, diplomático: "EEUU cree que el orden multilateral ya no le sirve para su competencia con China"

Diplomático desde 1987, Pablo García-Berdoy ha sido embajador de España en Rumanía y Moldavia, después en Alemania y, posteriormente, embajador representante permanente ante la Unión Europea. En la actualidad es responsable de Asuntos Europeos y Geopolíticos en LLYC y una de las voces más autorizadas para analizar el devenir del nuevo orden mundial.

En relación al nuevo orden mundial y a la pérdida de peso geopolítico de la Unión Europea, García-Berdoy señala en Un café en las alturas que “Europa en este mundo sin reglas está mal porque fue concebida para un mundo con reglas” y que ha de trabajar intensamente para “corregir esta situación en la que tenemos que cambiar gran parte de nuestras señas de identidad”.

En la conversación con el diplomático español se reflexiona sobre el nuevo desafío del presidente estadounidense, Donald Trump, a la OTAN y sobre las garantías de seguridad de Europa en su dependencia de Estados Unidos: “La Unión Europea no es una unión de defensa, es una unión de componente económico y con unos valores que debe mantener; lo que ocurre es que la ‘pata’ de defensa que no contemplamos desde el principio de la fundación de las comunidades europeas debe ahora completarse”. Y esgrime que “lo primero de todo es una voluntad política para tener una estructura autónoma de decisión y de mando”.

El ocaso del multilateralismo

El exembajador de España ante la Unión Europea considera que el orden multilateral que la humanidad ha vivido tras la Segunda Guerra Mundial ha terminado: “el multilateralismo que hemos conocido hasta ahora está muerto; los Estados Unidos, que son sus creadores, consciente o inconscientemente entienden ahora que el orden multilateral no les sirve ya para su competencia con China”. “El principal impulsor (del orden multilateral), su garante hasta hace muy pocos años ha cambiado y ahora tenemos que pensar cómo recrear lo que vendrá después”, agrega.

Pablo García-Berdoy cree también, en relación a la invasión rusa de Ucrania, que “la Unión Europea se juega (en este conflicto) la credibilidad y la integridad de su propio proyecto común”. Y advierte que los europeos “no podemos pensar que nos pueda resultar indiferente una derrota militar de Ucrania, una falsa paz o una invasión más hacia el oeste por parte de Rusia”.

Europa, EEUU y China

El diplomático reflexiona también sobre la actual carrera industrial y parafraseando a Mario Draghi recuerda que el problema más esencial de los europeos, frente a China o Estados Unidos, es “la pérdida de la carrera por esta cuarta revolución industrial, que es la revolución digital”. “No hemos sido capaces de coger el tren a tiempo”, concluye. Y cree necesaria una “reflexión profunda de cómo podemos engancharnos a esa economía que va a ser uno de los pilares de la economía del futuro”.

Durante el diálogo entra en acción como actor principal el gigante asiático. “China es el gran motor comercial del mundo y ha aprovechado muchos de los desequilibrios del modelo”, afirma. García-Berdoy considera que “China debe ser, a la vez, socio y competidor; es fundamental para abordar los problemas globales”.

No falta en la conversación una breve reflexión sobre la polarización actual: “es un drama global, que tiene mucho que ver con una nueva forma de entender y hacer política, con la pérdida de institucionalización de los Estados y con una crisis profunda en los valores democráticos de casi todas las sociedades occidentales”.

Inmigración

Pablo García-Berdoy aborda distintas cuestiones que ocupan y preocupan a la ciudadanía europea. Entre ellas, la inmigración. Asegura que es un fenómeno extraordinario que no es nuevo, pero sí recalca que “la globalización ha cambiado el perfil de la inmigración; esto es algo que todo el mundo debería reconocer porque partimos de la base de una falsa tautología, que es decir que la inmigración ha existido siempre”.

“La inmigración ahora es distinta a la que existía en otros períodos de la historia -prosigue su reflexión- porque, entre otras cosas, la desigualdad ha aumentado extraordinariamente y la capacidad de movimiento de los ciudadanos de países del llamado tercer mundo ha aumentado también extraordinariamente”.

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Y señala que se trata de un problema extraordinario que hemos de abordar con seriedad: “La inmigración está generando unos rechazos que van mucho más allá del posicionamiento político”. “Está generando un rechazo a todo un sistema”, concluye.