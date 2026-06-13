Un año después de la Fundación Humanitaria de Gaza, las heridas de los gazatíes siguen sin cerrarse: "A nadie le importamos ya"

En la Franja de Gaza, las tragedias se suceden de tal forma que es casi imposible procesarlas. La población gazatí acumula capas y capas de traumas que se silencian y emergen con cada nueva conmoción. El sufrimiento presente impide recordar con claridad todo el dolor experimentado. En el enclave palestino, la vida todavía se malvive con cada nuevo amanecer. Atrás quedan los recuerdos más traumáticos, mientras sus consecuencias reverberan en los cuerpos gazatíes. La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) es su ejemplo más evidente, y uno de los más desgarradores. Un año después de la inauguración de los puestos de distribución de alimentos, en los que murieron más de 2.000 personas, las heridas, personales y colectivas, siguen sin cicatrizar.

Pero la realidad actual tampoco se distingue demasiado de la de entonces. "Especialmente desde el inicio de la guerra contra Irán, estamos sufriendo mucha escasez de alimentos, de productos básicos de higiene y salud, de todo, en general", lamenta, desde el enclave, Hanaa Mansour, una madre de familia gazatí, a este diario. A estas ausencias, se le suma que, por toda la Franja, quedan decenas de cientos de lesiones de aquellos días de estampidas, peleas y disparos. Sin un recuento oficial acumulado del número total de víctimas relacionadas con la GHF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima, a la baja, que hubo 2.140 muertes y más de 4.000 heridos.

Gazatíes cargan ayuda distribuida por la Fundación Humanitaria de Gaza en Nuseirat, en el centro de Gaza, el pasado 30 de septiembre. / EYAD BABA / AFP

"La vida palestina no tiene valor"

Desde que fue al punto de distribución de la GHF en el barrio de Tal Al Sultan en Rafah, Ahmed Kullab, de 31 años, no puede caminar. "Fui allí para alimentar a mi familia debido a la hambruna que azotaba la Franja", dice a EL PERIÓDICO. "Aún estoy sufriendo, me dispararon en la parte superior del pie y necesito un injerto óseo", reconoce este joven de Ciudad de Gaza. Kullab está a la espera de poder viajar al extranjero, porque ese tratamiento no se puede conseguir en Gaza. Más allá de perder su capacidad de caminar, Ahmed dejó una parte de sí en ese lugar: "Vimos morir a nuestros amigos y seres queridos solo por harina y comida, y me convencí de que la vida palestina no tiene valor". "Fuimos testigos de la muerte, la humillación y la degradación", en una experiencia que describe como "extremadamente dura".

Ahed Rabah, de 23 años, también sufre consecuencias de su paso por el mismo centro de distribución en la localidad sureña de Rafah. "De camino, me fracturé el pie al correr largas distancias para llegar al punto de distribución", recuerda. "Fui allí porque mi familia necesitaba comida, y en ese momento no había otra opción que ir para sobrevivir, ya que no teníamos suficiente dinero para comprar alimentos, incluso si los hubiéramos tenido disponibles", rememora a este diario, en lo que describe como una vivencia "terrible en todos los sentidos". "Vi la muerte frente a mis ojos y estuvimos bajo fuego intenso", concluye este joven de Ciudad de Gaza.

De 400 puntos a cuatro

Además de las pérdidas humanas, hay un perjuicio que aún no se cura. "De aquellos días ha permanecido un elemento de violencia estructural subyacente que es difícil de medir", señala Joan Tubau, coordinador general de Médicos Sin Fronteras para el Territorio Palestino Ocupado. "Durante seis meses, hubo una población que sabía que tenía que morir para no morir y muchas veces esas luchas entre personas que se mataban por un trozo de pan, por un saco de harina provocaron una desestructuración social y de las comunidades que continuamos viendo a día de hoy", confiesa a EL PERIÓDICO. Desde el principio, la iniciativa fue rechazada por actores humanitarios y la población beneficiaria a partes iguales, pero la hambruna y los meses de bloqueos continuos a la entrada de alimentos dejaban a los gazatíes sin mucha más opción.

Campo de refugiados de Nuseirat, en Gaza. / EYAD BABA / AFP

Expresada en un puñado de puntos de distribución de alimentos militarizados por toda la Franja, la GHF nació para sustituir el sistema de distribución de ayuda coordinado por Naciones Unidas. "Hubo una voluntad política de desmantelar un sistema existente, aunque no perfecto, pero un sistema probado, neutral, justo y proporcional", defiende Tubau desde Ammán. Las polémicas acompañaron a esta institución desde el primer momento al reducir los casi 400 puntos de distribución existentes a cuatro centros en todo el territorio. La GHF estaba gestionada por Israel, contaba con el apoyo financiero de Estados Unidos y entró en vigor en mayo del año pasado. Sus orígenes poco transparentes, su misión problemática y sus fuentes de financiación opacas llevaron al director ejecutivo y a su adjunto a dimitir el día antes de comenzar las operaciones en Gaza.

Militarización de la ayuda

La seguridad de cada uno de sus centros estaba a cargo de contratistas armados privados estadounidenses, aunque las tropas israelíes controlaban el perímetro exterior. Allí, a diario se registraban altos niveles de violencia y deshumanización hacia una población que se moría de hambre. "Hablamos de niños con disparos en el pecho, disparos en la cabeza, en las extremidades, heridas brutales como producto de las estampidas que se producían y del uso de las concertinas y de las alambradas, y de los medios inhumanos que se usaban para contener las supuestas avalanchas de gente", recuerda Tubau, enumerando los casos que vieron sus compañeros en los centros médicos que opera MSF en Gaza. En ellos, registraron 32 muertos y 1.900 heridos.

Muchos de estos heridos no sobrevivieron y otros sufren lesiones que aún no se han curado: "Son personas que han perdido la movilidad que dependen de ayudas humanitarias porque no pueden ni moverse, ni trabajar, ni funcionar". "Con la perspectiva de un año atrás, [la GHF] fue una estrategia deliberada de militarizar la ayuda humanitaria, de sobreponer los objetivos militares y de control de la población a una distribución equitativa, humanitaria y justa de la alimentación; en ese sentido, fue una estrategia intencional, pensada y orquestada que acabó produciendo unas matanzas terribles", concluye Tubau. Seis meses después de empezar a operar, la impopular e ineficaz GHF se retiró de Gaza sin hacer ruido y desapareció.

Un vehículo destrozado junto a una montaña de escombros, en la Ciudad de Gaza. / SALAH HASHEM / ZUMA / EUROPA PRESS

"Nada ha cambiado"

Recientemente, el Financial Times reveló que el organismo de supervisión del Departamento de Estado de Estados Unidos está investigando la ahora extinta fundación privada y cómo gastó millones de dólares en ayuda de emergencia. Según tres personas familiarizadas con la investigación, esta se centra en una subvención de 30 millones de dólares anunciada por el departamento en junio para la GHF. Mientras la justicia construye su propio camino, sus víctimas tratan de sobreponerse al dolor en una Gaza arrasada. "Siento que la gente de Gaza ha sido olvidada, pero el genocidio no ha terminado", lamenta Mansour, desde el corazón de la Franja. "Cada día muere gente, cada día sufre gente, y malviven en tiendas de campaña, con hambre, con frío, en una situación muy, muy mala", añade.

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"Nada ha cambiado, pero el mundo dejó de hablar de nosotros y esto nos hace sentir olvidados, nos hace sentir que sufrimos solos, que a nadie le importamos ya", confiesa a este diario. Desde el mar de plástico en que se ha convertido el enclave, esta madre de dos niños pequeños denuncia que "lo más difícil ahora en Gaza es encontrar un lugar donde vivir, porque hay muchísima gente viviendo en tiendas". "No hay suficiente agua, ni electricidad, ni comida, ni nuestras necesidades de salud están cubiertas, lo que necesitaría cualquier ser humano", cuenta Mansour. A las condiciones deplorables de vida, se le suma un frágil alto el fuego marcado por los ataques israelíes diarios. Desde la entrada en vigor de la tregua en octubre pasado, al menos 940 palestinos han muerto y 2.900 han resultado heridos. En Gaza, las nuevas heridas tapan las viejas, los renovados desplazamientos ahondan el éxodo y la montaña de traumas alcanza el cielo.