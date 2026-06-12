La UE debate el lunes abrir negociaciones formales para la adhesión de Ucrania

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete debatirán este lunes abrir negociaciones formales con Ucrania para su adhesión al bloque comunitario, una vez que Hungría ha levantado su veto, y también sondearán si hay mayoría necesaria entre los Estados miembro para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes de Cisjordania en toda la Unión Europea.

La cita, que tendrá lugar en Luxemburgo en la víspera de la cumbre de líderes de la próxima semana en Bruselas, servirá también para que los jefes diplomáticos europeos aborden los aspectos de la política exterior y de seguridad de las relaciones de la Unión con China, y además está previsto que aprueben un nuevo listado de personas sancionadas por su relación con la invasión de Ucrania.

Este Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) empezará con un desayuno informal con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, donde los ministros analizarán los resultados de las recientes elecciones en ese país, donde Nikol Pashinián revalidó el cargo como primer ministro, y discutirán cómo fortalecer la resiliencia y seguridad de Armenia frente a la presión económica de Rusia.

En el bloque dedicado a Ucrania --que contará con la presencia telemática de su jefe diplomático, Andri Sibiga--, los Veintisiete centrarán sus esfuerzos en ultimar el 21º paquete de sanciones, que incluye nuevas medidas contra la flota fantasma de barcos que Rusia utiliza para evadir sanciones.

También está previsto que acuerden de manera más inmediata nuevas sanciones contra personas y entidades, entre ellas 54 personas por socavar la integridad territorial de Ucrania, otras 16 designaciones bajo el régimen de Derechos Humanos vinculadas a la muerte del opositor Alexei Navalny y 11 nombres más por amenazas híbridas, según han detallado fuentes diplomáticas.

Pero el asunto más importante será las discusiones para la apertura formal del primer bloque de capítulos de las negociaciones de adhesión tanto para Kiev como para Chisinau, con la celebración tras el CAE de tres conferencias intergubernamentales sucesivas para el proceso de integración con Montenegro, Ucrania y Moldavia.

Asimismo, los ministros buscarán operacionalizar los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (EPF) que permanecían bloqueados por Hungría, con el objetivo de reembolsar a los Estados miembro por el material militar enviado a Ucrania y financiar así nuevas capacidades de defensa para Kiev.

Debate sobre el comercio con asentamientos en Cisjordania

La situación en Oriente Próximo protagonizará otro de los debates entre los ministros sobre el estado de las hostilidades en Irán y la región del Golfo, y servirá para hacer balance de los contactos y la coordinación con países socios.

También hablarán sobre el apoyo de la Unión Europea a Líbano, con el foco puesto en la inminente conclusión de la operaciones de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL). Está previsto que barajen propuestas como el despliegue de una misión europea en Líbano o la dotación de fondos a las Fuerzas Armadas libanesas en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) por valor de 100 millones de euros.

No obstante, será lo relativo a Israel y Palestina lo que acapare más atención, ya que los ministros tienen previsto analizar una propuesta para prohibir o limitar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, un punto que genera una fuerte división jurídica y política, según han indicado otras fuentes diplomáticas.

La controversia radica en la base jurídica de la medida: si se tramita como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), la decisión requeriría la unanimidad de los Veintisiete, mientras que si se considera una medida de política comercial, podría aprobarse por mayoría cualificada

Paralelamente, los ministros evaluarán la posibilidad de incluir en la lista de sancionados a los ministros israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, aunque las fuentes diplomáticas admiten que hay pocas probabilidades de que este punto logre el consenso necesario el lunes, ya que República Checa, Bulgaria y Hungría están en contra.

Seguridad de las relaciones con China

Para cerrar el CAE, los ministros se centrará en los aspectos de política exterior y seguridad de las relaciones de la UE con China, así como en la dependencia de la industria de defensa de actores chinos o las cadenas de suministro de la industria de defensa y su dependencia de China.

Se espera además que aborden informaciones de los servicios de inteligencia de la Unión Europea que señalan que Pekín ha entrenado a soldados rusos, algunos de los cuales han sido desplegados posteriormente en el frente de guerra en Ucrania, según informaron el viernes altos cargos del Servicio de Acción Exterior Europea (SEAE).

Según esas mismas fuentes, el entrenamiento se llevó a cabo en varias instalaciones en territorio chino y habría implicado a "centenares" de soldados rusos, algunos de los cuales habrían acabado combatiendo en la invasión de Ucrania, "en contra de los intereses colectivos" de la Unión Europea.

Cuestionamiento del papel de Kallas

La reunión llega en un momento en el que se debate sobre la eficacia del Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE), ya que hay países como Francia que han expresado su insatisfacción con el funcionamiento de la diplomacia europea, mientras que hay otros Estados miembro que reconocen las dificultades que Kallas enfrenta en el cargo.

Entre ellas, según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press, están las limitaciones derivadas de la unanimidad, es decir, la exigencia de hacer coincidir a los veintisiete Estados miembro en una misma postura. También hay otras como el reparto de competencias entre las instituciones europeas y el contexto internacional actual, marcado por un socio transatlántico, Estados Unidos, con quien ya no hay entendimiento como lo solía haber hace un par de años.

Kallas ha estado en el foco de las críticas en los últimos meses por su marcado énfasis en la respuesta europea a la invasión rusa de Ucrania, mientras que algunos Estados miembro han cuestionado falta de iniciativa en otros escenarios, como Oriente Próximo, en pleno debate sobre el papel que debe desempeñar el servicio diplomático de la UE.

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El viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó el trabajo de la Alta Representante, esgrimiendo que el SEAE forma parte de las instituciones que ejecutan las políticas de la UE y, por tanto, le presta su apoyo, según indicó en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.