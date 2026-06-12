Estados Unidos
Al menos un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas
El sospechoso está "contenido" en un edificio, donde continúa un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo de táctico que respondió al tiroteo
EFE
Un hombre permanece atrincherado dentro de un edificio en Midland, Texas, después de abrir fuego y dejar al menos un muerto y 11 heridos, según informaron este viernes las autoridades.
El sospechoso está "contenido" en un edificio al sur de la ciudad, donde continúa un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo de táctico que respondió al tiroteo, según informó la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.
"Se trata de una situación en curso (...) los agentes están controlando la situación y se ha establecido un perímetro de seguridad", agregó.
La policía de Midland respondió hoy, sobre las ocho de la mañana, a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.
"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.
Al menos 11 personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona falleció en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa.
En lo que va de año, EEUU ha registrado 182 tiroteos masivos -donde hay cuatro víctimas o más sin contar el atacante- de acuerdo con datos de la organización civil Gun Violence Archive.
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