Una explosión junto a un bloque residencial de Ámsterdam deja al menos 7 heridos y 400 evacuados

Al menos siete personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras una fuerte explosión seguida de un incendio que provocó el derrumbe parcial de un edificio anexo a un bloque de apartamentos en Ámsterdam durante la madrugada de este viernes, lo que obligó a evacuar a unas 400 personas.

La explosión, cuyas causas siguen sin esclarecerse, se registró de madrugada en un inmueble situado en el distrito de Nuevo Oeste de Ámsterdam (Nieuw-West), donde funciona un gimnasio abierto las 24 horas, y que está conectado a un bloque residencial de nueve plantas.

Según las autoridades municipales y de seguridad local, la detonación provocó el colapso parcial de la estructura, además de un incendio que los bomberos tardaron varias horas en controlar, y por ello se tomó la medida preventiva de evacuar por completo el inmueble vecino.

Las autoridades advierten de que el número de víctimas podría aumentar, ya que todavía no está claro cuántas personas se encontraban dentro del edificio en el momento de la explosión.

Los servicios de emergencia desplegaron una gran operación de búsqueda y rescate durante la madrugada, y un dron ha inspeccionado la zona afectada antes de permitir la entrada de equipos especializados y perros rastreadores, ya que los escombros siguen expulsando humo y hay riesgo de derrumbe.

"Dado que la causa de la explosión sigue siendo desconocida y estamos contemplando todos los escenarios posibles, hemos ampliado el perímetro de seguridad", señaló el Ayuntamiento de Ámsterdam en su última actualización sobre la situación.

Además de policías, bomberos y ambulancias, fue movilizado el Servicio de Desactivación de Explosivos (EOD).

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La mayoría de los 400 residentes se trasladaron de forma temporal con familiares o conocidos de la zona, aunque el Ayuntamiento anunció que proporcionará alojamiento en hoteles a quienes no puedan regresar a sus viviendas mientras continúen las labores de emergencia.