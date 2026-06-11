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Guerra en Oriente Próximo

Trump anuncia que EEUU atacará "con gran dureza" a Irán "esta misma noche"

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / EFE

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que fuerzas de su país atacarán nuevamente "con gran dureza" a Irán "esta misma noche" y advirtió que pronto se harán con el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar a como lo hicieron con Venezuela.

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