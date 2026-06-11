Doce policías heridos y 16 detenidos en segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte

Doce policías resultaron heridos y otras 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte después de que un ciudadano sudanés acuchillara el lunes a un hombre en Belfast, informó este jueves el ministro británico de la provincia, el laborista Hilary Benn. El ministro admitió estar satisfecho de que anoche se registraran menos disturbios que el martes por la noche debido a la violencia racista que estalló tras el apuñalamiento del lunes.

Al ser preguntado por la cadena Sky si se trata de disturbios racistas más que de una protesta, Benn contestó que "si se ataca a la gente por el color de su piel, ¿de qué otra forma se les puede describir? Eso es vandalismo racista, no cabe duda". Antes, la viceprimera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, dijo que la violencia ha dejado a la comunidad de la provincia "consternada y horrorizada", después de que jóvenes encapuchados lanzaran ladrillos y cócteles molotov contra la policía.

La provincia vivió una segunda noche de disturbios en protesta -instigada por grupos de extrema derecha a través de las redes sociales- por el apuñalamiento el lunes en Belfast de un hombre por parte de un ciudadano sudanés, que ya ha sido acusado y permanece detenido.

La policía antidisturbios se vio obligada anoche a utilizar cañones de agua en Glengormley, a unos 13 kilómetros al noroeste de Belfast, para contener a los alborotadores, que lanzaron de forma continua todo tipo de objetos contra las fuerzas del orden, mientras que fue incendiado un vehículo del Departamento de Infraestructura. Los jóvenes violentos, casi todos vestidos de negro y con el rostro tapado para no ser identificados, también incendiaron algunos contenedores de basura en la capital norirlandesa.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte desplegó anoche más agentes, pero los disturbios no fueron tan intensos como la noche anterior, cuando numerosos jóvenes incendiaron coches y viviendas que albergaban inmigrantes. Muchos de estos se vieron obligados a abandonar sus casas y buscar refugio para evitar los ataques.

En declaraciones hoy a la BBC, la viceprimera ministra de Irlanda del Norte añadió que si bien algunos manifestantes pacíficos tienen preocupaciones legítimas, otros parecen decididos a provocar "violencia, vandalismo y desorden". "Esto es absolutamente inaceptable y, por supuesto, nos hemos unido para exigir que esto cese de inmediato", añadió. Sobre los instigadores de la violencia, la unionista Little-Pengelly resaltó que "lo único que están haciendo es destruir sus propias comunidades y la causa que dicen defender".

Como medida de precaución, anoche se suspendió el transporte público y algunas escuelas cerraron antes de lo habitual.

El sudanés Hadi Alodid, de 30 años, compareció ayer ante un tribunal de Belfast acusado de intento de asesinato por el ataque con cuchillo contra Stephen Ogilvie, que ha perdido un ojo. Ogilvie, de 40 años, permanece hospitalizado en estado estable, según ha informado su familia, que instó ayer a la gente a dejar de compartir "información falsa en las redes sociales" sobre el ataque.

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La familia añadió que se sentían "indignados" por los recientes disturbios y que la violencia no cuenta con su apoyo, al tiempo que recalcó que la protesta pacífica es siempre la única vía posible. "Tenemos muchos inmigrantes que hacen una contribución sumamente valiosa a nuestro país, incluso en nuestro sistema de salud y en el sector de la hostelería, y dependemos de ellos para que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia se utilice para dividir a la gente ni para avivar la hostilidad; no hagan esto en nombre de nuestro ser querido, ya que no compartimos los mismos valores", puntualizó la familia en su mensaje.